Yiğit’ten Yenialp’e hayırlı olsun ziyareti

YENİ görevinde Yenialp’e başarılar dileyen Yiğit, “Alanya’mızın ve belediyemizin her daim sevilen yüzü olan değerli Başkan Yardımcısı Ali Yenialp’e yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi. Yenialp de önümüzdeki süreçte beraber çalışacakları isimlerden biri olan Yiğit’e ziyareti için teşekkür etti. Başkan Yardımcısı olmadan önce, Cengiz Aydoğan ve Hasan Sipahioğlu döneminde Zabıta Amiri olan ve Sipahioğlu’nun son dönemlerinde Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Ali Yenialp, zabıta ve esnaf ilişkisi konusunda en deneyimli isimlerin başında geliyor.