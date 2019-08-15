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Yiğit’ten Yenialp’e hayırlı olsun ziyareti

Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Alanya Belediyesi Zabıtadan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı görevine getirilen Ali Yenialp’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu

POLİTİKA 15.08.2019, 21:41 Enes Subaşı
Yiğit’ten Yenialp’e hayırlı olsun ziyareti
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YENİ görevinde Yenialp’e başarılar dileyen Yiğit, “Alanya’mızın ve belediyemizin her daim sevilen yüzü olan değerli Başkan Yardımcısı Ali Yenialp’e yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi. Yenialp de önümüzdeki süreçte beraber çalışacakları isimlerden biri olan Yiğit’e ziyareti için teşekkür etti. Başkan Yardımcısı olmadan önce, Cengiz Aydoğan ve Hasan Sipahioğlu döneminde Zabıta Amiri olan ve Sipahioğlu’nun son dönemlerinde Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Ali Yenialp, zabıta ve esnaf ilişkisi konusunda en deneyimli isimlerin başında geliyor.

#Alanya Pazarcılar Odası Başkanı #Hasan Yiğit #Alanya
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