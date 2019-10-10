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Yiğit’ten MHP’ye ziyaret

Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ı İlçe Teşkilatı’nda ziyaret etti

POLİTİKA 10.10.2019, 22:58
Yiğit’ten MHP’ye ziyaret
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ALANYA'DAKİ pazarcı esnafının sorun ve talepleriyle ilgili konuların konuşulduğu ziyaretle ilgili değerlendirme yapan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, “Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit’le teşkilatımızda pazarcı esnafımızın sorunları ve beklentileri üzerine verimli bir istişarede bulunduk. Kendilerine her zaman, her konuda pazarcılarımızın yanında olduğumuzu belirttik” dedi. Yiğit ise kendisini ağırlayan Türkdoğan’a ve ekibine teşekkür etti.

#yiğit #MHP #Hasan Yiğit #milliyetçi hareket partisi
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