Yeşildal'dan yemeğe davet

19 Mart 2015 Perşembe 16:05
CUMHURİYET Halk Partisi’nde 29 Mart’ta 40 bin üyenin katılımıyla hakim huzurunda yapılacak önseçim için geri sayım sürerken, Alanya’dan önseçime katılıp oy kullanacak 3 bin partilinin ve vatandaşın katılacağı geniş katılımlı bir yemek programı organize edildi. CHP İlçe Başkanı Şengül Yeşilda, bu akşam saat 19.00’da Alanya-Konaklı yolu üzerindeki Doğanay Otel’de yapılacak etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.
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Son Güncelleme: 18.03.2015 17:47