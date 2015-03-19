Yeşildal'dan yemeğe davet

CUMHURİYET Halk Partisi’nde 29 Mart’ta 40 bin üyenin katılımıyla hakim huzurunda yapılacak önseçim için geri sayım sürerken, Alanya’dan önseçime katılıp oy kullanacak 3 bin partilinin ve vatandaşın katılacağı geniş katılımlı bir yemek programı organize edildi. CHP İlçe Başkanı Şengül Yeşilda, bu akşam saat 19.00’da Alanya-Konaklı yolu üzerindeki Doğanay Otel’de yapılacak etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.