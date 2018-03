Yeşildal'dan Takavut'a 'Necisin' cevabı

CHP İlçe Başkanı Ali Takavut tarafından 'Sen necisin' denilerek eleştirilen Ertuğrul Yeşildal açıklamalarda bulundu. Atatürk Caddesi'deki bir kafede konuşan Yeşildal, "Önce ben neciyim? Türk'üm, Müslümanım, Atatürkçüyüm, cumhuriyetçiyim, CHP'liyim.Üzülerek bir yazıyı okumuş bulunuyorum.Ben aslında bu açıklamamı geçen hafta yapacaktım ama Adalet Yürüyüşü bittiken sonra yapmamın daha uygun olacağını düşündüm. Dün ilçe başkan yardımcısı Mehmet Can Karagöz'ü aradım. Partide bir basın açıklaması yapmak istediğimi söyledim. Kendileri de bana uygun olmayacağını söylediler. Problem yok. Bu büyütülecek bir mesele değil ama bugün bir gazetede üzüntüyle bir şeyler okudum. Tamamıyla baştan aşağı kişilik haklarıma saldırı niteliğinde bir yazı. Bir ilçe başkanına, üslubuna yakışmayacak tarzda ifadeler var. Umarım ve dilerim ki o açıklamayı ilçe başkanımız yapmamıştır. Öyle olmasını diliyorum. Eğer öyleyse 3 gün bekleyeceğim.3 gün içerisinde tekzip etmezse ben de yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı ifade etmek istedim. Önemli olan şu. Siyasi partilerde muhalefet olur. Olmalı. Tekdüze düşünülen yerden hiçbir zaman hayıt gelmez ama muhalefetin yapıcı, eleştirici, yenilikçi, bir şeyler katması lazım. Ben 43 yıllık partiliyim.Tecrübelerimden yaşadığım ilişkilerimden dolayı partime katkıda bulunmak için zaman zaman eleştirilerde bulunuyorum. Zaman zaman övgülerde de bulunduğum oluyor. Alkışlıyoruz da. Şimdi bu yönetimin muhalefeti susturmak için disiplini bir araç olarak kullanması daha önceleri çok denenen bir şey. Ben uzun yıllardır siyaset yaptığım için çok yaşadık. Bu hiçbir yere yarar getirmez. Hiçbir zaman hiçbir partiye de yarar getirmemiştir. İlçe başkanlarının, yöneticilerin kucaklayıcı olması gerekir. Bizler hata yapıyorsak büromuz, evimiz var. Çalarsın kapıyı gelirsin, 'Senin derdin ne' diye sorarsın. Geçmişte siyaset böyle yapıldı. Siyaset gönül alma sanatı.

'YANLIŞ HESAP BAĞDAT'TAN DÖNDÜ'

Buradan bize bir dosya hazırlandı,disipline gönderildi. Daha doğrusu ile gönderildi. Prosedür aslında dosya hazırlanır, ile gönderilir, il müfettiş atar. Müfettişler lehte ve aleyhte delilleri toplar. İl yönetimine bir rapor sunar. İl yönetimi eğer gerekli görürse disipline gönderir. Benim ve Şevki Türktaş'ın dosyası hazırlandı ama biz yargısız infaza tabi tutulduk. Şunu ifade edeyim ki CHP'de her zaman adalet oldu. Türkiye'nin en demokrat partisidir. Yanlış hesap Bağdat'tan döndü. Yüksek Disiplin Kurulu bizim suçsuzluğumuza karar verdi ve kararı ortadan kaldırdı. Bundan son derecr mutluluk duyuyorum. Dilerdim ki ben bu açıklamamı CHP'de yapayım. CHP'nin AK Parti'den, diğer partilerden ne kadar demokratik bir parti olduğunu gösterebileyim ama arkadaşlar uygun görmemişler. Belki ne söyleyeceğimi tahmin edemediler. Ben kötü bir şey söylemiyorum. Türkiye çok kötü günlerden geçiyor. Türkiye'de bütün vatandaşların birlik beraberlik içerisinde olması gereken bir dönemden geçiyor. Aynı şekilde CHP'nin dr kadrolarının kaynaşması, birleşmesi gerekiyor. Alanya'da ben bu durumdan üzüntü duyuyorum. Önümüzde bir kongre süreci var. Bu kongre sürecinde ben de delegeliğe adayım. Tuhafınıza gidecek. Siyaset kulvarında yapılır. Üyelik, delegelik en güzel, kutsal parti görevi. Delege olacağım ki ilçe kongresinde düşüncelerimi anlatabileyim. Bu yasal bir hak. Ben isterdim ki bu olanak bana verilsin. Şekerhane Mahallesi'nden mahalle delegeliğine adaylığımı açıklıyorum. Dilerdim ki bu imkanı bana partide versinler" dedi.

'SEÇİLMİŞLERI ELEŞTİRDİM SEBEBİ BU'

Disipline neden verildiği de sorulan Yeşildal,

"Verilen karar seçilmişleri eleştirmek. Seçilmeyen adam eleştirilir mi? Karar da bir tuhaf. Yargısız infazç Bizim hiç ifademiz alınmadan ceza verildi. Yanlışlığı Yüksek Disiplin Kurulu kaldırdı. Doğrusu bu. Ben partim aleyhine en ufak bir laf etmedim. Eğer kişiler aleyhine bir şey söylediysem ceza mahkemeleri orada duruyor. Sayın başkan kişilik haklarıma saldırmış, eğer kendisi yaptıysa. Tenzih ederek söylüyorum. Eğer kendisi yaptıysa ve tekzip etmezse, yasal haklarımı sonuna kadar arayacağımı bilmenizi isterim.

'O ALNINDA KARA LEKEYLE GEZİYOR'

Bana gazetedeki haberde 'Kimsin' diyor. Benim için '70'lerde kalmış kafası. 80'lerde stop etmiş' diyor. Ey ilçe başkanımız 80'lerde bizi 12 Eylük kapattı. Hiç söylediğin sana yakışıyor mu? Atatürk'ün kurduğu partiyi 12 Eylül idaresi kapattı. Ertuğrul Yeşildal da dahil 300 kişi biz Nisan 1992'de bir toplantı yaptık. O zaman başta SHP-DYP hükümeti vardı.

'CHP Atatürk'ün kurduğu parti yeniden açılmalı' dedik. Bir deklare yayınladık. CHP ilk gençlik kolları başkanı Suphi Baykam, Altan Öymen, Ali Topuz dahil ve hayatında gençlik kolu yapmış bütün insanlar vardı.Biz o kararı birlikte aldık ve 9 Eylül'de biz CHP'yi yeniden açtık. O 900 kişiden birisiyim.

Ben bu partinin kurucusuyum. 'Necisin' diyor. Daha partinin tarihini bilmeyen bir ilçe başkanı. Çağın gerisinde kalmadım. Gerisinde kalan kendisi. 28 Mayıs 2001'de Antalya'da yapılan kurultayda ben liste başı oldum. En yüksek oyla seçildim. Bu beni seçen delegelere hakaret değil mi? '80'lerde kaldın' diyor. Kendisi 80'lerde kalmış. Ben 50 yıldır partiye ömrümü verdim. Yetmez mi? O kahve köşelerinde, lokallerde okey, taş kırarken biz CHP için ter döküyorduk. O dehasıyla, ticari zekasıyla oteller sahibi olurken, biz çoluğumuz, çocuğumuz parasını, rızkını partiye yatırıyorduk. Ne demek 50 yıldır bir şey yapmamış? 50 yıldır ben ne yaptım söylerim. 1977-1978'de CHP İl Gençlik Kolları Başkanı, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı, 1990'lı yıllarda Alanya İlçe Sekreterliği, ADD Şube Başknlığı, Halkevi Başkanlığı, baro temsilciliği, daha sayayım mı? 4-5 Kasım 1979'da kurultayda divan üyesiydim. Daha ne yapacağım? Beni seçen insanlar aptal mı? Bu insanlar çağın gerisinde mi kalmış? Kendi partisine hakret ettiğinin farkında değil. Burada 2010'da ilçe başkan yardımcısıydım. Ben alnımda kara bir lekeyle gezmiyorum. O kara lekeyle geziyor. Bu parti onu partiden başka partiye çalıştı diye ihraç etti. Söylemek istemiyordum ama bunu da buradan söyleyeyim. Alnım açık, başım dik. Hiç kimse de CHP aleyhine tek bir satır bir şey söylediğimi söyleyemez. Mümkün değil. Çünkü CHP'li olmak bir ayrıcalıktır, yaşam biçimidir, özveridir, özgürlüktür, demokrasidir, insan haklarıdır. Bunlar lafla olmuyor. Yaşayarak yapacaksın. Ben bedel ödedim. 4 kere bu parti için yargılandım. En son Elikesik halkının sağlığı için kum, taş ocaklarıyla mücadele ettim ve o taş ocağını kapattım. Bir telefonla 36 mahalleli ve beni yargıladılar. Hiçbir şey yapmadıysam ben bu parti için 4 kere yargıladım" dedi.

'ÖZÜR DİLEMEDİLER, ÇAMUR ATTILAR'

Tüzüğü çok iyi bildiğini aktaran Yeşildal, "Kesinlikle tüzükte benim orada (parti binasında) açıklama yapmanı engelleyici hüküm yok. Ali Rıza Okur'un, Osman Özcan'ın aday olduğu dönemde Bülent Kandemir geldi partide açıklama yaptı. 'Ben Özcan'ı destekliyorum' dedi. Ömer Zavlak orada çıkıp açıklama yaptı. Özcan'ı desteklediğini söyledi. Bunda ne var? Bir insan adaylığını açıklayamaz mı? Ben aklanmışım, gelmişim benden bir özür dilenmesi gerekirken, çamur attınız. Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla çamur attınız. O çamuru, pisliği temizleyin.Özür dileyin.Erdemli bir insan bükemediği bileği öper. Ben hukuk mücadelesi verdim de geldim. Yüksek Disiplin Kurulu'nda 46 dakika konuştum. Ben asla hukukçuluğuma laf söyletmem. Her şeye laf söyleyebilirsiniz ama benim mesleğime laf söyleyemezsiniz. Tekzipini bekleyeceğim. Yapmazsa da gereğini yapacağım. Partinin genel başkanına siyasi ömrü bitmiş insan diyor.

'PARTİ 3-4 KİŞİYLE YÖNETİLİYOR'

Artık bu partinin gençlere ihtiyacı var. Gençler bizden daha akıllı, bilgili ama gençleri sokmuyorlar. Bu tip olaylardan dolayı gençler itici geliyor ama düzelteceğiz. Bu şeyle bu parti gitmez. Aylardır parti 3-4 kişiyle yönetiliyor. Böyle gitmez. CHP, Türkiye'nin en köklü partisi. Alanya'ya ağırlığını vermesi gerekir. Önümüzde kongremiz var. Bunun düzeleceğine inanıyorum. Bu başkanla olmayacağı kesin. Aday olacağını da zannetmiyorum. Birleştireceğiz diye geldi maalesef ayrıştırdı gidiyor. İnşallah onu (Takavut) da dışlamadan güzel bir yönetim oluşturacağımıza inanıyorum ve Alanya'ya gerekli katkıyı sağlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.