Yerine 2. kez kayyum atanan Türk: Her şey açık bir şekilde ortada

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.Mardin Valisi Mustafa Yaman ikinci kez İçişleri Bakanlığı kararıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yüzde 56'lık bir oy oranıyla belediye eş başkanı seçilen Ahmet Türk, yeniden kayyum atanmasına tepki gösterdi.Türk, yaşananları akıl ve mantık ile izah edemeyeceklerini söyledi.

"HALKIN İRADESİNİ TANIMIYORLAR VE BUNA DEMOKRASİ DİYORLAR"

"Bunu izah etmek için mantık, akıl yetmiyor" diyen Türk, şunları söyledi: "Hukukun olmadığı, haksızlığın tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Halkın iradesini tanımıyorlar ve buna da demokrasi diyorlar. Her şey açık bir şekilde ortada duruyor."Yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvetle gündeme gelen Vali Mustafa Yaman'ın yeniden atanmasına da tepki gösteren Türk, ülkedeki siyasetin anti demokratik olduğunun kanıtı olduğunu kaydetti.Türk, "Siyasetin nasıl yürütüldüğü açık bir şekilde ortada" dedi ve ekledi: "Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir."