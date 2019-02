Yerel seçimlerde yeni düzenleme! Adayı olmayan pusulada olmayacak

Yerel seçimlerde ilk kez ittifak uygulanacak olması yeni düzenlemeleri zorunlu kıldı. Belediye başkan adayları ve belediye meclis üyeliklerinde yapılan seçim ittifakları nedeniyle bastırılacak pusulalar, her il hatta her ilçe için farklı olacak. Partilerin ittifak yapmaya karar verdiği yerler değişiklik gösterdiği için her il için ayrı çalışma yapılacak.