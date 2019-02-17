Yerel seçimlerde yeni düzenleme! Adayı olmayan pusulada olmayacak

İTTİFAK yapılan yerlerde, pusulalarda sadece seçime katılan partilerin ve adaylarının isimleri olacak. Bu seçimlerde aday fotoğrafı kullanılmıyor. Partinin ambleminin altında adayın ismi yer alacak. Hem belediye başkanı, hem de belediye meclis üyeliğinde ittifak varsa seçime katılmayan partinin ismi pusuladan düşürülecek. YSK tarafından daha önce çekilen kuraya göre, o bölgede seçime girmeyen partinin ismi aradan çıkartılarak, pusula basılacak. Pusula basımı standart olmayacak. Basımlar genelde illerde yapılacak. Ancak alt yapısı olmayan 40 ilin oy pusulaları, ittifaklar dikkate alınarak Ankara’da basılacak. 41 ilde ise seçim kurulları kendi il ve ilçeleri için oy pusulalarını aynı sistemle basacak. Yerel seçimlerde seçmenler, en fazla 4, en az 2 oy kullanacak. Büyükşehirde yaşayan bir seçmen, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyeliği ve muhtarlık olmak üzere 4 oy atacak. Bütün ilçelerde de sistem böyle işleyecek. Sadece köylerde 2 oy kullanılacak. Köylerde yaşayan seçmen, bir oy muhtarlık, bir oy da il genel meclisi için oy kullanacak.