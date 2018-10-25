PARTİ binasında, ilçe yönetimiyle bir araya gelen Yüceer, "Tüm Türkiye'yi karış karış gezip vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Bugün de Alanya'ya geldik, partililerimiz ve yöneticilerimizle bir aradayız. Bu vesileyle Sosyal Demokrasi Derneği'nin (SDD) konferansına da katılacağız" dedi. İlçe yönetimiyle gerçekleşen toplantıda, önümüzdeki süreçte gerçekleşecek yerel seçimlerde izlenmesi gereken yollar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Yerel seçimi konuştular
Geçtiğimiz hafta Muratpaşa Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Ümit Uysal, eski Dışişleri Bakanlarından Murat Karayalçın ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen gibi isimleri ağırlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, dün de Tekirdağ Milletvekili Canan Yüceer'i ağırladı