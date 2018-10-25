Yerel seçimi konuştular

PARTİ binasında, ilçe yönetimiyle bir araya gelen Yüceer, "Tüm Türkiye'yi karış karış gezip vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Bugün de Alanya'ya geldik, partililerimiz ve yöneticilerimizle bir aradayız. Bu vesileyle Sosyal Demokrasi Derneği'nin (SDD) konferansına da katılacağız" dedi. İlçe yönetimiyle gerçekleşen toplantıda, önümüzdeki süreçte gerçekleşecek yerel seçimlerde izlenmesi gereken yollar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.