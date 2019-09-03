Yeniden Refah’ta Dora sesleri

YENİDEN Refah Partisi İlçe Teşkilatı'nın 24 Ağustos'ta gerçekleştirdiği ilk kongresinin ardından, ilçe yönetiminde Hasan Çapun, Hasan Lök, Burak Özdemir ve Ziyat Kara gibi isimler yer almıştı. Teşkilatlanma konusunda çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi'nde Kadın Kolları Başkanlığı için parti delegesi olan Gülseren Dora'nın ismi geçiyor. Dora'nın yakın çevresinden aldığı destekle Kadın Kolları Başkanlığı için adım atabileceği konuşuluyor. Dora’nın yakın çevresine; siyasete atılmasında en büyük etkenin, Alanya siyasetinde yıllardır aynı isimlerin oluşu ve kadın kollarının toplumsal sorunlar ve kadınların taleplerine çözüm üretecek çalışma yapmamasından duyduğu rahatsızlık olduğunu söylediği öğrenildi. Daha önce hiçbir partide görev almamış olan Dora'nın kadın kolları başkanlığı olmasa bile yönetimde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.