Yeniden Refah’ta Başkan Çapur oldu

Yeniden Refah Partisi Alanya Kurucu Başkanlığı görevi Hasan Çapur’a verildi

Yeniden Refah’ta Başkan Çapur oldu
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YENİDEN Refah Partisi’nin Genel Başkanı olan, Milli Görüş’ün lideri merhum Necmettin Erbakan’ın 3. çocuğu Fatih Erbakan teşkilatlanma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi Alanya Kurucu Başkanlığı görevi Hasan Çapur’a verildi. Refah Partisi, Milli Görüş Hareketi’nin 12 Eylül Darbesi'nden sonra kurulan siyasi partisiydi. 1987'de Genel Başkanlığa Necmettin Erbakan getirilmişti. 1991 Genel Seçimleri’nde TBMM’ye giren Refah Partisi, 1995 Genel Seçimleri’nden birinci parti olarak çıkmıştı. Yeniden Refah Partisi Alanya Kurucu Başkanlığı görevine getirilen Hasan Çapur’un önümüzdeki günlerde yönetimini oluşturacağı ve teşkilat binası çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.
 

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