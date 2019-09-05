Yenialp’ten küçük esnafa destek

Alper Kutay

YENİALP, her platformda küçük esnafa destek olmaya devam ediyor. Vatandaşa sürekli “Küçük esnafa destek olalım” mesajı veren Yenialp, dün de kişisel sosyal medya hesabından Alanya halkına çağrıda bulundu. Yenialp, “Bakkallar, günümüzde hâlâ veresiye ürün satan, bir başka deyişle faizsiz kredi veren kimselerdir. Ekonomideki canlılığın korunması ve sürdürülebilir olması anlamında bu küçük işletmeler çok büyük öneme sahiptir” dedi.