Yenialp ve Akkaya seçim yapacak

Haber: Alper KUTAY

2018'İN Ocak ayında yapılmaya başlanan meslek odalarının ardından Şubat ayında Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri yeni yönetimlerini belirlemek için seçim yapacak. 2016 ve 2017 yılında yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Alanya esnafının önemli oranda kredi aldığı kuruluşların başında gelen Esnaf Kefalet kredi Kooperatifleri, Şubat ayında kongre yapacak. İlk kongre Alanya ve Çevresi Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi’nde olacak. Şoförler Odası Başkanlığı görevini bırakmaya hazırlanan Ali Akkaya'nın başkanlığını yürüttüğü kooperatifin kongresi, 16 Şubat Cuma günü Alanya Şoförler Odası Düğün Salonu’nda saat 10.00'da başlayacak. Aynı gün kongre yapacak bir başka kurum, Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenilap'in başkanlığını yaptığı Alanya Keykubat Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi olacak. Aynı gün, aynı yerde yapılacak kongrenin başlama saati 13.30 olarak açıklandı. Aynı salonda sabah Akkaya, öğleden sonra ise Yenilap kongresini tamamlamış olacak. Kooperatif ortakları, seçimli genel kurul için bir araya gelerek başkan ve yönetimi belirleyecek.