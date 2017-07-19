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Yeni Spor Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrisi oldu

Başbakan Binali Yıldırım, yeni kabineyi açıkladı. Yeni Gençlik ve Spor Bakanı, bir dönem Güreş Federasyonu Başkanlığı yapan Rizeli Osman Aşkın Bak oldu

Yeni Spor Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrisi oldu

Başbakan Binali Yıldırım, yeni kabineyi açıkladı. Yeni Gençlik ve Spor Bakanı, bir dönem Güreş Federasyonu Başkanlığı yapan Rizeli Osman Aşkın Bak oldu

19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:06
Yeni Spor Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrisi oldu
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BAŞTEPE'DE Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başbakan  Binali Yıldırım, görüşme sonrası kameralar karşısına geçti, yeni kabineyi açıkladı.

SPOR BAKANI DEĞİŞTİ

Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yerine  Osman Aşkın Bak'ın görev yapacağını duyurdu.

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

Önceki dönem TBMM'ne  Ak Parti'den 45 yaşında  İstanbul  Milletvekili olarak seçilen Rize- Pazar'lı Aşkın Bak, spor camiası tarafından çok iyi tanınan bir  Rize aşığı olarak tanınıyor.  Milletvekili seçilmeden önce 2 dönem Güreş Federasyonu Başkanı olarak Türk Güreş tarihine yıllar sonra Dünya ve  Avrupa Şampiyonları kazandıran, Dr.  Osman Aşkın Bak, 1966 doğumlu olup,  Rize'nin Pazar ilçesi, Derinsu köyünden.
İNGİLTERE'DE MASTER YAPTI

İTÜ Makine Mühendisliği bölümü mezunu.  İngiltere Nothingham Üniversitesinde Master'den sonra İTÜ Fen Bilimlerine doktora çalışması ve PhD doktor mühendislik çalışmaları bulunuyor. Ak Partinin, Rizeli  İstanbul  Milletvekili olan Dr.  Osman Aşkın Bak sırasıyla, İTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeliği, İDO A.Ş Yönetim Kurulu üyeliği,  İstanbul Büyük Şehir Spor Kulüp Müdürlüğü ve Albayraklar Holding İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

İKİ YABANCI DİL BİLİYOR

Türk-İran İş Konseyi Üyeliği, DEIK Üyeliği, İTO Meclis Üyeliği ve  İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Üyeliği görevlerini yürüttü. İngilizce ve Almanca bilen  Milletvekili Dr. Bak, 4 çocuk babasıdır.

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Anahtar Kelimeler:
ADALET Ve Kalkınma PartisiAK Parti Genel MerkeziCumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanMilletvekili Bak
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