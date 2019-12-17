banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

"Yeni partilere AK Parti'den oy gidiyor mu?" sorusu yanıt buldu!

Optimar araştırmanın 12-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği ankette, seçmenin yaklaşık yüzde 67'sinin yeni bir partiye ihtiyaç duymadığını ortaya koydu. Ankete göre ayrıca, Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın kuracağı partinin bugün seçim olsa alacağı oy oranı toplam yüzde 1 olduğu sonucunu ortaya çıkardı.

POLİTİKA 17.12.2019, 07:18
"Yeni partilere AK Parti'den oy gidiyor mu?" sorusu yanıt buldu!
banner404

AK Parti'den ayrılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve AK Parti'de milletvekilliği ve bakanlık yapmış Ali Babacan'ın kurmaya hazırlandığı yeni partisiyle ilgili Optimar Araştırma'dan dikkat çekici bir anket geldi.

İKİ YENİ PARTİYE DESTEK YÜZDE 1

'Türkiye'nin Nabzı' isimli araştırmada 'bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?' ve 'bir partiye ihtiyaç var mı?' soruları soruldu. 12-15 Aralık tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen bu araştırmaya göre, Davutoğlu'nun kurduğu ve Babacan'ın kuracağı söylenen partiye bugün seçim olduğu takdirde, araştırmaya katılanların yüzde 1'i oy vereceğini söyledi.Katılımcıların yüzde 42'si AK Parti'ye, yüzde 22.6'sı CHP'ye,yüzde 12,4'ü HDP'ye, yüzde 10.1'i MHP'ye, yüzde 8.5'i İYİ Parti'ye yüzde 1.1'i Saadet Partisi'ne, yüzde 0.6 Gelecek Partisi'ne ve yüzde 0.6'sı da Ali Babacan'ın kuracağı partiye oy vereceğini söyledi. Bu sonuçları Büyük Birlik Partisi yüzde 0.5 ile, Yeniden Refah Partisi yüzde 0.4'le, Vatan Partisi yüzde 0.4'le takip etti.

İKİ YENİ PARTİYE AK PARTİ'DEN DESTEK DÜŞÜK

Optimar'ın yaptığı Türkiye'nin Nabzı araştırmasına göre Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'ne oy verecek kesimin yüzde 7.7'si 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'ne oy kullandı. MHP'ye oy verenlerin oranı yüzde 1.6 olarak belirtilirken, HDP'ye oy verenlerin oranı ise yüzde 1.5. Gelecek Partisi'ne oy vereceğini söyleyenlerin yalnızca yüzde 0.4'ü 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye oy kullandı. Aynı araştırmaya göre, Ali Babacan'ın kuracağı partiye oy verecek olanların yüzde 1.2'si 24 Haziran seçimlerinde HDP'ye, yüzde 1.1 ise MHP'ye, yüzde 0.7'si CHP'ye, yüzde 0.5'i AK Parti'ye oy verdi. Yüzde 0.7'de oy kullanmadığını belirtti.

"SEÇMENLERİN YÜZDE 67'Sİ YENİ PARTİYE İHTİYAÇ DUYMUYOR"

Optimar'ın araştırmasından çıkan bir diğer çarpıcı sonuç ise, seçmenlerin yaklaşık yüzde 67'sinin yeni bir partiye ihtiyaç duymadığını belirtmesi. Araştırmaya göre 'Yeni bir partiye ihtiyaç var mı' sorusuna yüzde 14.9 'evet' yanıtını verirken, yüzde 66.8 'hayır' cevabını verdi. Kararsız olanların oranı 18.3.

"YENİ PARTİLER HEYECAN YARATMADI"

Araştırmanın sonuçlarını Sputnik'e değerlendiren Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir "Daha önceki yapmış olduğumuz araştırmalarda Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partisi yüzde 10 civarında oy potansiyeli gözüküyordu. Ancak son yaptığımız araştırmada parti kurulmuş olması Babacan'ın da kurmasının çok yakın olması sebebiyle 'bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?' sorumuzda isim ve parti olarak sorduk. Sonuçları da her iki parti için binde 5 çıktı. Belki parti yeni olduğu için böyle bir sonuç çıkmış olabilir. Ancak, son zamanlarda toplumun 'Yeni bir partiye ihtiyaç var mı?' sorumuzda çıkan oranlar da oldukça düşük seviyelerde. Mesela bu soruyu Sayın Akşener parti kurmadan önce sorduğumuzda yüzde 34.5 çıkıyordu, Şubat 2019'da da yüzde 35'ti. 31 Mart seçimlerinden sonra yaptığımız araştırmalarda hep düşük çıktı. Çünkü vatandaş AK Parti'ye bir ders vermek istiyordu, yerel seçimler öncesi dersini verdi. Belli ölçüde de toplumun muhalefet ihtiyacını başta Ankara ve İstanbul olmak üzere muhalefetin kazanmış olduğu belediyeler ve belediye başkanları karşılamış gibi gözüküyor. Türk siyasal hayatı boyunca ilk çıkışta bir heyecan dalgası yaratamaz, ciddi bir ivme yakalamazlarsa ileriki süreçlerde de başarılı olamıyorlar. Biraz daha zaman geçsin tekrar bir araştırma yapacağız o zaman tekrar oy oranlarını görmüş oluruz" dedi.

#Optimar Araştırma #yeni parti #AK Parti #oy
Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
banner384
Namaz Vakti 17 Aralık 2019
İmsak 06:31
Güneş 07:57
Öğle 12:58
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10
banner440
banner545