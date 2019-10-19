Yeni partide Abdullah Gül krizi
AKP’den istifa ederek partileşme çalışmalarını başlatan eski bakan Ali Babacan cephesinde Abdullah Gül krizi yaşandığı belirtildi.
İKTİDAR partisinde parti içi kaos yaşatan yeni parti çalışmalarında sıkıntılar baş gösterdi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan ayrı ayrı parti çalışması yürütürken, Babacan cephesinde Abdullah Gül krizi yaşandığı iddia edildi.
Babacan’a yakın bir kaynağın aktardığına göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ali Babacan önderliğindeki yeni oluşumun gölge lideri olarak bilinmesi, teklifte bulunulan bazı isimlerin kuracakları yeni partiye sıcak bakmamasına yol açıyor. Özellikle, muhafazakâr siyasetin dışında kalan kesimlerden partide yer almasını düşünülen isimlere yapılan teklifte bu sorunun yaşandığını belirten Babacan’a yakın kaynak, bu durumun geniş kitlelere ulaşma hedeflerini zora soktuğunu belirtti.
Diğer yandan yeni oluşumun çalışmalarında her konunun Abdullah Gül’e gitmesi ve onun onayından geçmesinin de, Ali Babacan’ın çalışma ekibi içerisinde huzursuzluk yarattığı iddia edildi. Yeni oluşum çalışmalarında yer alan bazı isimlerin, Gül’ün, doğrudan sahaya inmek istememesine rağmen, parti kurma çalışmalarına yön vermesinin kamuoyunda olumlu bir intiba oluşturmadığından şikâyet ettiği öne sürüldü. (Yeniçağ)
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