Yeni parti kuracağı iddia edilen Davutoğlu'ndan 28 Şubat mesajı

Yeni bir parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 28 Şubat dolayısıyla kişisel Twitter hesabında mesaj yayımladı. Davutoğlu, "82 milyonluk milli birlik ve beraberliğimizi her türlü müdahale girişimine karşı koruduğumuz bir ülke için çalışmak her şeyden önce 28 Şubat'ta mücadele edenlere ve gelecek nesillere olan borcumuzdur" dedi.

Yeni parti kuracağı iddia edilen Davutoğlu'ndan 28 Şubat mesajı
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YENİ parti için çalışmalarına hız verdiği ileri sürülen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 28 Şubat'ın yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. ​"28 Şubat, sadece bu ülkenin seçilmiş başbakanına merhum Necmettin Erbakan hocamıza karşı yapılmış bir darbe değil, milletimizin en temel hak ve hürriyetlerine karşı ahlaksız bir saldırı ve müdahale olarak tarihe geçti. Gizli açık her türlü darbe ve demokrasiye müdahale girişiminde karşı yekpare bir duruş gerçek milli irade hakimiyetinin olmazsa olmazıdır" diyen Davutoğlu, "Bundan sonra da fikir, ifade ve inan özgürlüğünün ayrımsız herkes için bir hak olduğu, kimsenin geleceğinden endişe etmediği, 82 milyonluk milli birlik ve beraberliğimizi her türlü müdahale girişimine karşı koruduğumuz bir ülke için çalışmak her şeyden önce 28 Şubat'ta mücadele edenlere ve gelecek nesillere olan borcumuzdur" ifadelerini kullandı.

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