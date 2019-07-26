Yeni parti iddiasına sert tepki: İhanet içinde olan bedelini ağır öder

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Bundan sonraki ilk seçim 2023 haziranında yapılacak. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız" dedi."Mayası sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, birikimli, verimli, kaliteli oluyor. Bu parti, inşallah önümüzdeki çeyrek asırda da yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"PARTİYE GÖNÜL VERMİŞ HERKESE ULAŞIN"

AK Parti Türkiye'nin partisidir, birikimi Türkiye birikimidir. Sizlerden hiç vakit kaybetmeden, şehirlerinize döner dönmez hemen 2001'den bugüne partimizde görev almış veya gönül vermiş her bir kardeşimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum. Bu kardeşlerimizin gönüllerini almanızı, varsa dertleri, sıkıntıları, onlara çözüm aramanızı, daha önemlisi kendileriyle irtibatı kesmemenizi talep ediyorum. Kapısını çalmadığımız hane, elini sıkmadığımız vatandaş, kalbine dokunmadığımız birey bizim değildir. Bu anlayışla vaktimizin büyük bir bölümünü bu hedefe ulaşmak için ayırmamız şarttır.

"MECALİ BULUNMAYAN BAYRAĞI DERHAL BIRAKMALI"

AK Parti sırça köşklerde siyaset yapan, halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir. Kendinde hamallığını üstlendiğimiz mukaddes yükü taşıma mecali bulamayan, kimseden ikaz beklemeden bayrağı derhal bir sonraki dava arkadaşına bırakmalıdır. Çünkü bu kadro dünyanın en ağır imtihanını veren kadrodur.Türkiye'yi demokrasiden ekonomiye kadar her alanda kendi ayakları üzerinde duran gerçek anlamda bağımsız bir ülke haline getirmeye çalıştık. Hiçbir zaman seçimlerde atıp tutup sonra bunun üzerine yatmadık, sözümüzü yutmadık, taahhütlerimizi inkar etmedik. Bakın şu anda hemen inkara başladılar. Verdikleri birçok söz, şu anda sanki verilmemiş gibi konuşmaya başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bunları bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar. AK Partili Belediye Meclis Üyeleri bulunduğu bölgede denetimi en iyi şekilde yapacaktır. Demokrasinin gereği neyse AK Parti'nin mensupları görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam edecektir.

"ERBİL'DE GÖREVLİMİZİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLERİN TAMAMI YAKALANDI"

Amacımız Fırat'ın doğusunda bir güvenli bölge oluşturmaktır. Bunu başardığımızda Kandil diyer bir mesele kalmayacak. Erbil'de görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını yakaladı. Bu PKK denen çıban başını Irak'ın kuzeyinden kopartıp atmadıktan sonra saldırılar devam edecektir.ABD ile güvenli bölge görüşmeleri sürüyor. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava sistemleri konusunda ABD'nin aklıselim hareket edeceğini umuyorum. Rusya'dan aldığımız S-400'ler ülkemize gelmeye devam ediyor. Nisan 2020'de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayacağız.

"NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ"

F-35 projesinden dışlanma teklifleri başta olmak üzere bu konuda Türkiye'ye yöneltilecek hiçbir tehdidin ve yaptırımın ülkemizi güvenlik önceliklerini hayata geçirmekten alıkoyamayacağını buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu meselede Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. Güvenlik ihtiyaçlarımız neyi gerektiriyorsa onu gerçekleştireceğiz. Kendi hava savunma sistemlerimizi ve yeni nesil savaş uçaklarımızı geliştirme konusundaki çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Bölgedeki yabancı güçlere güvenerek bugün kabadayılık yapanlar ya toprağın altına girecek ya da zillete teslim olacak.

"ELİ BAĞLI DURMAYIZ"

F-35 vermiyor musunuz? Biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız ve başka yerlere döneriz. Bu Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa o adımı atarız. Kıbrıs'ta biz sıradan bir ülke değiliz, garantörüz.

"AB VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMELİ"

Avrupa Birliği tam üyelik görüşmelerinde verdiği sözleri yerine getirmedi. Türkiye hala Avrupa'nın en yakın, en güçlü, en karlı, her bakımdan potansiyeli en yüksek dost adayıdır. Öyle de kalmak istiyoruz. Yeter ki Avrupalıların da aynı niyette olduğunu görelim. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz.

"SALDIRI KANALLARINI KAPATTIK"

güvenliğimiz kadar mühim. Bundan biryıl önce sinsi bir ekonomik saldırıya uğradık. Benzer bir saldırıya maruz kalan Rusya para birikiminin 3 kata yakın değer kaybetmesine rağmen durumu 4 yılda kontrol altına alabilmiştir. Biz ise 1 yılda bu saldırının etkilerini önemli ölçüde giderdik. 31 Mart seçimlerine birkaç gün kala gerçekleştirilen 2. saldırıyı da etkisiz hale getirmeyi başardık. O günlerde kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl tavır takındıklarını hatırlayın. Bunların bir kıymeti harbiyesi de yok. Bu kararlar samimi değil, siyasi. Aldılar da ne oldu. Biz yolumuza devam ediyoruz. Saldırı kanallarını kapattık. Swap piyasasına ilişkin bazı düzenlemeler gerçekleştirdik. Bir takım kötü amaçlı girişimlere karşı tedbirleri almış olduk.

"FAİZ İNDİRİMİ KADEMELİ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Faiz indi, ne oldu? Battık mı, bittik mi? Her şey yerle yeksan oldu mu? Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Olması gereken zaten buydu. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gelecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşer.

"TEK ADAMLIĞI SİZDEN ÖĞRENDİK"

Beyefendi (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) yeni yönetim sisteminden rahatsız. "Tek adam, tek adam" diye nakarat yapıyor. Tek adamlığı biz sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz.

Beyefendi (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) yeni yönetim sisteminden rahatsız. "Tek adam, tek adam" diye nakarat yapıyor. Tek adamlığı biz sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmamı saptıracak kadar yalana başvuruyor. Bak izle, bu yıl da BM'de nasıl bir konuşma yapacağım.

Türkiye Cumhuriyeti bizim dönemimizde asla emir alan bir hükümet olmamıştır. Bunun önemli adımlarından biri de S-400 ve Doğu Akdeniz'dir. IMF'ye borcu biz mi yaptık? Siz yaptınız. Biz IMF'ye olan borcunuzu biz sıfırladık. Biz bu milletin efendisi değiliz hizmetkarıyız.

Yeni ekonomi programımız ile yol haritamızı ve önceliklerimizi ortaya koyduk. Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, teknoloji bölgeleri kuruyoruz, kuracağız. Biyoteknoloji alanında yerli üretimi teşvik edeceğiz, yetkinliklerimizi arttıracağız. Petrokimya alanında Ceyhan Endüstri Bölgesi'ni bunun için hayata geçireceğiz. Yerli ürünlerin görünülürlüğünü ve farkındalığını arttıracağız.

Türkiye küçülecek diyerek milleti korkutmaya kalkışanlar hüsrana uğradı. Toparlanma eğilimi güçlenerek devam edecek. Yılın ilk yarısında açıklanan veriler pozitif görünümün devam ettiğini gösteriyor. Yıllık cari açığımız 2,4 milyar dolara kadar geriledi. Ocak 2004'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

"GİRESUN FINDIĞININ TABAN FİYATI 17 LİRA OLACAK"

Kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatı kilogramda 17 lira, Levant fındık 16,5 lira olacak.

"BİRİLERİ PARTİ KURUYORMUŞ"

Bazı teşkilatlarımızda tıkanmalar oluşmuşsa bununla yüzleşmekten de kaçınmayız.Amacımız bundan sonra da şahsiyetli, söyleyecek sözü olan kadrolarla AK Parti ailesini genişletmektir. Teşkilatlarımzı siyaset yapım sürecinde daha aktif hale getireceğiz Geleneksel siyaset usullerine yeni yöntemler ekleyeceğiz

Biz bütün kararlarını istişareye dayalı olarak bir siyasi partiyiz. Şimdi bunu kadın kollarımızla, gençlik kollarımızda devam ettireceğiz. İstişare halkasını genişletmiş olacağız, Sokağın havasını teşkilatlarımıza daha çok yansıtacağız. Birinci Olağan büyük kongre sürecimizi sonbaharda başlatacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Teşekkür ziyaretlerine başlayacağım. İllerde Rize, büyükşehirlerde Konya ile başlayacağım.

Sağda solda pek çok dedikodu var.AK Parti'nin mensupları dedikodularla amel eden değildir. Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. İçimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını bilmezsiniz. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler. Biz yolumuza devam edeceğiz.