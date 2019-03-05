Yeni parti iddialarına AK Parti'den yanıt geldi

AK Parti Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı. ''Seçimlerden sonra Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan bu isimler etrafında bir ya da iki yeni siyasi parti kurulacağı iddiaları konuşulur oldu bugünlerde. AK Parti yönetiminde ne konuşuluyor? Ciddi ciddi böyle bir şey bekleniyor mu?'' sorusuna yanıt veren Boctancı, "Bunların hiçbirisi işe yaramadı. Bu aynı zamanda Türkiye siyasetine ilişkin farklı bir durumu gösteriyor o da şu; Türkiye siyasetinde AK Parti dışında farklı bir gelişme sağlanabilme imkanı yine AK Parti'nin kendi içinden aranıyor'' dedi.

İşte Bostancı'nın canlı yayında yaptığı açıklamalardan satır başları:

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ

Muhtemelen Nisan ayı içinde meclis gündemine gelecek. Kanaatim çok fazla tartışma olur mu şimdiden ön göremiyorum ama beklemiyorum. Partilerin üzerinde anlaşacakları temel hususları içeren bir teklif olacaktır. hızlı çıkacaktır diye düşünüyorum.

ANKET TARTIŞMALARI

Benim kanaatim Ankara ve İstanbul'da problem yok. İzmir'de mücadele etmeye devam edeceğiz.

YENİ PARTİ İDDİASI

Bana öyle geliyor ki bol miktarda senaryoların ortaya çıktığı alanlardan birisi magazin dünyası diğeri de siyaset dünyası. Siyasette de senaryo çok. gerçeklik ne derseniz farklı. Ben 18 yıldır bu senaryoları dinliyorum. Bunların hiç birisi işe yaramadı. Türkiye siyasetinde AK Parti dışında farklı bir gelişme yaşanma ihtimali yine Ak Parti'nin içinde aranıyor.Siyaset bir kere iddia işidir. Seçim sonucunu bekleyen mühendisliklerin değeri yok.