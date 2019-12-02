Yeni parti için verilen en net tarih! İlan edileceği gün belli oldu
AK Parti'den ayrılarak parti kurma çalışmalarına başlayan Ahmet Davutoğlu, kuracağı yeni partiyi 16 Aralık'ta ilan edecek. Partinin ismi ve logosu henüz kesinleşmemişken Davutoğlu, Ocak ayı sonuna kadar il ve ilçe başkanlarını seçerek olası erken seçime katılmayı hedefliyor.
ESKI Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti çalışmalarına hız verdi. Kurmaylarıyla Bolu'da 2 günlük bir kampa giren Davutoğlu'nun, tüzük ve parti programına son noktayı koyacağı partisini de 16 Aralık'ta ilan edeceği öğrenildi. Yeniçağ yazarı Orhan Uğurluoğlu, Ahmet Davutoğlu'nun çalışmalarını yazdı.
Davutoğlu'nun yaklaşık 100 kişiden oluşacak yeni parti kurucular kurulu ile Bolu'daki bir otelde 2 günlük kampa girdiğini belirten Uğurluoğlu bu kampta yeni partinin tüzük ve parti programının şekillendirileceğini yazdı.
"PARTİ 16 ARALIK'TA İLAN EDİLECEK"
Uğurluoğlu köşesinde şu bilgilere yer verdi:
*Kurucular kurulu genel başkanı seçecekler, genel başkan genel merkez genel idare kurulunu ve genel başkan yardımcılarını belirlenecek. Bu toplantıda parti ismi ve logosu da kesinleşecek…
*Partinin adı elbette önemli ama asıl önemli olan partinin ilkeleri ve kadrolarıdır. Davutoğlu ve partisinin hedefi, 81 ilin başkanlarını ve ilçe başkanlarını Ocak ayı sonuna kadar açıklamak ve Mayıs ayında da büyük kongreyi yaparak muhtemel erken seçime katılma hakkını elde etmek.
*Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları 16 Aralık 2019 Pazartesi sabahı içişleri Bakanlığı'na başvurarak partilerini resmen kuracaklar. Davutoğlu'nun yeni parti kuracağını ilk yazan gazeteci olarak peşinen derim ki hayırlara vesile olsun…
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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