Yeni parti hazırlığı mı? Ali Babacan ve ekibi yemekte görüntülendi

YENİ Akit'te Sezai Erhan'ın imzasıyla yayımlanan haberde " AK Parti'nin İstanbul'da aldığı seçim yenilgisi parti içindeki 'muhalif hareketin' elini güçlendirdi" görüşü dile getirildi. Haber şöyle devam etti: "Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan üzerinden yürüyen iki ayrı parti çalışması hızlandı. Babacan'ın liderliğinde kurulacağı öne sürülen partinin kurmayları dün eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın vefat eden annesi Hanım Kılıç'ın cenazesi için geldikleri Yozgat'taki cenaze sonrasında yemekli toplantıda buluştular. Bir lokantada düzenlenen buluşmada eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Sadullah Ergin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Lütfullah Kayalar gibi isimler yer aldı.

"SİYASİ BİR AMAÇ YOK"

Babacan'a yakın kaynaklar; söz konusu buluşmanın siyasi bir amacının olmadığı, Yozgat'ta düzenlenen cenaze sonrasında gerçekleştiği kaydedildi."