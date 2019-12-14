'Yeni kurulan partilere vekil veririm' diyen Akşener'e Ünal'dan tepki

KATILDIĞI bir canlı yayın programında kendisine sorulan "Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?" sorusuna, "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim." diyerek cevap veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri tartışmalara sebep oldu.

Akşener'in sözleriyle ilgili ilk değerlendirme Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi.

Ünal, "Milletin iradesi ile seçilmiş milletvekilleri bir genel başkanın iradesiyle bir yerlere kiralık olarak gönderilmez." dedi. Ünal, Akşener'in bu tavrını 'kiralık vekil' sözleriyle nitelendirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "isterlerse vekil veririm" sözlerinin hatırlatılması üzerine de Ünal, şunları söyledi:

"Türk siyasetinde bir bidat adeta oluşturdular. Bu, 'kiralık vekil' çok çirkin bir ifade farkındayım. Milletin iradesi kimsenin tekelinde değildir. Siz parti içi demokrasiden bahsedeceksiniz, millet iradesinden bahsedeceksiniz. Sonra milletin iradesiyle CHP'den ya da İYİ Parti'den seçilmiş vekilleri kiralayacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki demokrasiyi güçlendirmek için bunu yapıyoruz. Kusura bakmayın, buna kimse inanmaz. Milletin iradesi ile seçilmiş milletvekilleri bir genel başkanın iradesiyle bir yerlere kiralık olarak gönderilmez. Gönderiyorlarmış, hayrını görsünler. İşin siyasal ahlakı, siyasi etiği budur. Milletin sandıkta tecelli etmiş iradesi kutsaldır. O milletin sandıkta tecelli etmiş iradesi, bir genel başkanın talimatı ile bir başka siyasi partiye gönderilmez. Seçmen seçseydi onları seçerdi."