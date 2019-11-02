Yeni kurulacak oluşum, üç partiyi baraj altına çekiyor
Ada Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu son seçim anketine göre; yeni kurulacak oluşum MHP, İYİ Parti ve HDP'yi baraj altına çekiyor.
ANKARA kulislerinde siyasi hareketliliğin tavan yaptığı dönemde Ada Araştırma Şirketi'nin 26 ilde 18 yaş ve üzeri toplam bin 700 katılımcıyla yapmış olduğu araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
AK PARTİ YÜZDE 40'IN ÜSTÜNDE
Araştırmada katılımcılara "Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtıldığında bu soruya yanıt verenlerin yüzde 41.9'u AK Parti, yüzde 21.3'ü CHP, yüzde 8.4'ü MHP, yüzde 7.5'i İYİ Parti, yüzde 7.5'i de HDP'den yana görüş bildirdi. Ankette yeni kurulacak partiye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde yüzde 9.2 olarak belirlendi.
ÜÇ PARTİ BARAJ ALTINDA KALIYOR
Araştırma sonuçlarına göre; yeni kurulacak olan parti MHP, İYİ Parti ve HDP'yi baraj altına çekiyor. Elde edilen verilerde CHP'nin de kurulacak olan bu partiden bir hayli etkilendiği ve oy kaybettiği gözleniyor.
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