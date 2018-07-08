Yeni kabinede Mevlüt Çavuşoğlu yer alacak mı

"KABİNEDE dışarıdan gelecek bakanlar ağırlıklı olacak" diyen Elitaş ayrıca, "Kanaatime göre bir veya iki cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Bu, Cumhurbaşkanının takdirinde" ifadelerini kullanmıştı. Bugün açıklanacak kabine ile ilgili Elitaş, "Dışarıdan bakanlar ağırlıklı olacak. Eski bakan olan arkadaşlarımızdan tercih edebilir. Eski vekil arkadaşlarımızdan da olabilir" diye konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Ak Parti İl Başkanları toplantısında kabine ile ilgili olarak, "Partili olmayan bakanlarımız ile bir kabine oluşturuyoruz. Onların başında da Ak Parti Genel Başkanı olacak. Ehliyet ve liyakati öne çıkarmak sureti ile yeni döneme giriş yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Alanya’da ise en çok merak edilen konu, geçtiğimiz dönem dışişleri bakanlığı görevi yapan Mevlüt Çavuşoğlu’nun yeniden bakan olup olmayacağı.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 23:59