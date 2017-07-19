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Yeni kabinede en sürpriz isim! "Ceket" zaferinden bakanlığa uzandı

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı'na AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba getirildi

Yeni kabinede en sürpriz isim! "Ceket" zaferinden bakanlığa uzandı

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı'na AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba getirildi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:56
Yeni kabinede en sürpriz isim! "Ceket" zaferinden bakanlığa uzandı
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım açıkladığı yeni kabinede,  AK Parti  Şanlıurfa  Milletvekili  Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı oldu.

"CEKET" ZAFERİNDEN BAKANLIĞA UZANAN YOL

Ahmet  Eşref Fakıbaba, 2004 yerel seçimlerinde  Şanlıurfa'da "Ceket koysak seçtiririz" diyen  AK Parti'ye karşı bağımsız olarak girdiği seçimi kazanarak adını duyurmuştu.

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ADALET Ve Kalkınma PartisiAK Parti Genel MerkeziAhmet Eşref FakıbabaBinali YıldırımEşref Fakıbaba
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