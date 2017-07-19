Yeni kabinede en sürpriz isim! "Ceket" zaferinden bakanlığa uzandı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım açıkladığı yeni kabinede, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı oldu.
"CEKET" ZAFERİNDEN BAKANLIĞA UZANAN YOL
Ahmet Eşref Fakıbaba, 2004 yerel seçimlerinde Şanlıurfa'da "Ceket koysak seçtiririz" diyen AK Parti'ye karşı bağımsız olarak girdiği seçimi kazanarak adını duyurmuştu.
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