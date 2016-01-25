Yeni fasıllar için çalışmalar başladı

TÜRKİYE-Avrupa Birliği Siyasi Diyalog Toplantısı’nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Frederica Mogherini ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Johannes Hann ortak basın toplantısı düzenledi.





Bakan Çavuşoğlu, toplantıda müzakere sürecinin yanı sıra güncel sorunları ele aldıklarını belirterek, “Suriye’deki krizin Türkiye ve AB için yarattığı krizin üstesinden birlikte gelebiliriz. Terörle mücadelede etkin bilgi alışverişi ve dayanışma olmadan başarı sağlamamamız mümkün değildir. Ekonomik, siyasi dalgalanmaları ancak birlikte yönetebiliriz. Enerji güvenliği hem Türkiye hem de AB için önem arz eden başka bir konu. Türkiye ve AB tüm bu konulardaki işbirliğinin daha somut çerçevede sürdürülebilmesi için faydalı bir görüş alışverişi yaptık. Ortak Göç Eylem Planı her iki tarafça uygulanması konusunu ele aldık” değerlendirmesini yaptı.

Mogherini de, Türkiye AB ilişkileri bölgesel küresel gelişmelerin daha güçlü işbirliği ile çözülebileceğine dikkat çekerek, “Bir Göç Eylem planımız var. Bunun uygulanmasını temenni ediyoruz. Bu Avrupa Birliği açısından desteğin verilmesi anlamına geliyor. Sığınmacı akımının yönetimi daha iyi ele alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.





Terörizme karşı ve DAEŞ’e karşı neler yapılabileceklerini konuştuklarını belirten Mogherini, Türkiye-Avrupa birliği ilişkilerini görüştüklerini ifade etti. Mogherini, Güney doğu’da yaşanan olaylara değinerek, barış sürecine dönülmesinin önemine işaret etti.

Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayan AB Bakanı Bozkır ise, sonuç odaklı hareket etmek ve mevcut bağlantıyı daha ileri taşıma iradesini ortaya koyduklarını vurgulayarak, “Fasıl açılması sadece açılması bakımından değil, bu faslın açılmasıyla ilgili hükümetlerin katılımı bakımından önemlidir. Bu bir anlamda müzakerelerin devamı iradesinin oy birliği ile tekrarlandığını ifade etmektedir” şeklinde konuştu.





YENİ FASILLAR İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

15, 23, 24, 26 ile 31 fasılların açılması için çalışmalara başladıklarını ifade eden Bakan Bozkır, fasılların açılması için çalışmaları görüştüklerini kaydederek, üç önemli terör örgütü ile mücadele eden bir ülke konumunda olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin her vatandaşının güvenliğini korumaya özen gösterdiğine dikkat çekti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Hann da, sığınmacı konusunda Türkiye’nin yaptıklarının önemli olduğunu belirterek, Suriyelilerin durumunun değiştiğini söyledi. Hann, “Düzensiz sığınmacıların sayısı azalıyor. Türkiye’ye destek vermek çok önemli. Vize konusunda gelişme kaydettiğimizi düşünüyorum. Çok fazıla faslın açılmasına bakıyoruz” ifadelerini kullandı.