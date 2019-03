Yeni bir seçim atağı mı geliyor? Alanya siyasetinin kalbi Dim TV'de attı

ALANYA siyasetinin nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında izleyicisiyle buluşan Seçim Özel 2019’un canlı yayın konukları İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ oldu. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın sorunlarını yanıtlayan Karadağ ve Yücel’in yapmış olduğu açıklamalar programa damga vurdu. İlçe başkanları yerel seçimlere 2 gün kala seçmene son mesajlarını Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından verdiler. Millet İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’in Alanya’yı Alanya’dan yöneteceklerini, caddelerini ve sahillerini geri vereceklerini söylemesinin ardından Menderes Türel’den de dün benzer bir atak geldiğinin hatırlatılması üzerine değerlendirmelerde bulunan Apaydın “5 yıldır neredeydiniz? 5 yıldır Alanya’yı sömüren, kumsalını, büfesini nesi varsa gelirlerini Antalya’ya götüren bu yapı son çırpınışlarını yaşıyor. Bugün mü aklı başına gelmiş. Samimi değildir” dedi.

GENEL KURULA KADAR BU YÖNETİMLE DEVAM

Coşkun Karadağ (C.K.): Oluşturduğumuz yönetim mesleki gruplarda dengenin sağlandığı, yıllardır partiye emek vermiş arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Keşke yaşanmasaydı lakin yaşandı. Bizim bütün amacımız bu seçimi tek vücut birlikteliğinde yürütmektir. Eski arkadaşlarımız dahil olmak üzere omuz omuza sahadayız. Atama usulü ile göreve geldiğimiz için seçimden sonra da çalışmalarımıza bu kurulla devam edeceğiz. Olağan genel kurulumuza dek bu ekip olacak.

SANDIKLARI PATLACAK GÜCÜMÜZ VAR

Yücel Apaydın (Y.A.): Sandıkları patlatacak bir gücümüz var. Alanya’nın tamamına hitap edecek bir yönetim kurulu oluşturarak Alanya’yı karış karış gezdik. Bütün mahallelerimizde halkın görüş ve düşüncelerini siyasetin içerisinde olmayan vatandaştan aldığımız talepleri rapor haline getirdik. Seçim zamanı da söylemlerimizi ve projelerimizi bunun üzerine kurduk. Bu da büyük bir karşılık buldu. Mükemmel bir ekip oluşturduk. Sefa başkanımızla olduğu gibi Coşkun başkanımızla da birlikteliğimiz uyum içerisinde devam etti. Seçim yokken yaptığımız çalışmaların meyvelerini bu uyumlu birliktelikle topluyoruz. Acaba diyen vatandaşlarımız da bu ivme artışını görüyor ve aramıza katılıyorlar. Bu karşılık sandığa da yansıyacak.

ŞARTLAR AYNI DEĞİL, BİZ ÇOK ÖNDEYİZ

Y.A.: Şartlar göz önüne alındığında coşku aynı görünse de, biz önceyiz. Mantıken de bu herkesin malumu. Belediyeyi yöneten tarafta insanların bir baskı altında olduğu açıktır. Çalışanlar baskı altında. Ticaret erbapları baskı altında. Aynı şey bizim için geçerli değil. Biz ne yapıyorsak, nasıl bir coşkuyla karşılanıyorsak bu bizim çalışmalarımızın karşılığı. Karşı tarafta böylesi bir durum söz konusu değil. Bu da herkesin malumu.

MUHALİF GRUPTA YOKLAMA YAPILIYOR

C.K.: Coşkunun karakter farkı var. Rakiplerde ne olur, ne olmaz tedirginliği var. Bizi destekleyenlerin coşkusu candan ve gerçekçi. Muhalif grubun bir toplantısında yoklama yapılıyor. Kimler geldi? Kim neden gelmedi? Karakter farklılığından bahsederken coşkularından bahsediyoruz. İnsanlar görüşlerini dahi belirtmekte tedirginlik duyuyorlar.

CUMARTESİ GÜNÜ BOMBA PATLAYABİLİR

Y.A.: Cumartesi günü MHP’den istifa ederek yanımıza gelen arkadaşlarımıza rozet takacağız. Gerçekleştireceğimiz rozet takma töreninde bomba da olabilir, mayın da olabilir. Her şey olabilir.

HALKIN ULAŞABİLECEĞİ İSİMLERİ TERCİH ETTİK

Y.A.: Lakin isimlere takılı siyaset tarzını ben beğenmiyorum. Önemli olan isimlerin sorumluluklarını yerine getirerek hareket etmesi. Biz 2014 yılında mütevazi ve halktan bir temsil noktasında hareket ettiğimiz için başarılı olduk. Dolayısıyla isimler çok büyük bir anlam ifade etmiyor. Adam holding yönetiyor. İşleri var. Halka inemez, aralarında sorunları bilemez. Sahada ne verebilir. Adam oturduğu yerden meşhur. Bu ne ifade eder ki? Biz listelerimizi hazırlarken halkın arasından, halkın rahatça ulaşabileceği insanları yazdık. Bu isimleri tercih ettik. İsim odaklı tespitler yapılarak ekip ruhundan uzak davranılıyorsa bu başarı getirmez. Listemizde avukat da var, esnaf da var. Her kesimden insan var.

ALİ EFENDİ’Yİ BEN DE ÇOK MERAK EDİYORUM

Y.A.: Ali Efendi her daim milliyetçi bir köy olmuştu. 2014 yılında çalışmalarımızın neticesinde yüzde 60 civarında bir oy alınmıştı. Şimdi biz bunu tam tersine çevirmeye çalıştığımız için geçiş süreci sert olacak. Lakin olacak. Dolayısıyla bu köyün sonuçlarını ben de merak ediyorum.

AMACIMIZ HALKIN CEBİNİ RAHATLATMAK

C.K.: Projelerimizde asıl amacımız halka daha iyi hizmet vermek. Çayda, serviste bahsettiğimiz şey bu. İsteğimiz halkın cebini rahatlatmak ve geçim sıkıntısını azaltmak. Köylerde insanların ulaşım sorunları çok büyük. Halkımız fakir ve zaruret içerisinde.

5 YILDIR ALANYA’YI SÖMÜRDÜLER

Y.A.: Burada insanların doğru analiz yapması gerekiyor. Muhittin Böcek bütün bunları ilk çıktığı ilk günden itibaren belirtiyor. Alanya’nın Alanya’dan yönetilmesi gerektiğini söylüyor. Böcek ‘Antalya’dan bu sorunların tamamına hakim olmam çok mümkün görünmüyor’ dedi. Bütün bunları 2 Şubat’ta söyledi. 5 yıldır Alanya’yı sömüren, kumsalını, büfesini nesi varsa gelirlerini Antalya’ya götüren, halkın Üzümlü’den kendi parasıyla getirdiği suyu halka fahiş fiyatlara satan bu zihniyet, bu yapı son çırpınışlarını yaşıyor. Bugün mü aklı başına gelmiş. Muhittin Böcek söyledi ve yapabilir. Lakin 5 yıldır bunları yapmayan ve ekonomik anlamda 5 yıldır Alanya’yı sömüren bu yapının verdiği sözler gerçek değil, samimi değildir. Kim tutmuş onları. Yapsaymış onları. Alanya’da Atatürk Caddesi’ne bir tane parke taşı koymamışken, Alanya’da ne eksik, bu halk ne ister diye sormamışken, Alanya’nın sahil büfelerini önce kendisi alıp sonra Mal Müdürlüğü’ne devrederken kar etmeyi şart koşarken neredelerdi? Samimi bulmuyoruz. Muhittin Böcek derken, herhangi birinden bahsetmiyoruz. 20 yıldır Konyaaltı’nı yöneten ve halkın sahip çıktığı siyasi bir figürden bahsediyoruz. Muhittin Böcek akılcı ve sosyal bir belediyecilik yaptığı için bu güven oluşmuştur. Halkımızın bu konuları araştırmasını istiyorum. Türel kaybedeceğini gördüğü için son çırpınışların içinde. Hatta ve hatta Antalya’dan bize arazi bile gösterebilir. Her şeyi yapabilir.

5 YILDIR NEREDEYDİNİZ?

C.K.: Öncelikle belirtmeliyim ki, Muhittin Böcek vaatlerini noterden tasdik ettirdi. Seçime 2 gün kala bunları söylemek elbet samimi değil. 5 yıldır neredeydiniz? Alanya’nın değerleri Alanya’da kalsın ve hizmetler daha hızlı vatandaşa ulaşabilsin istiyoruz. Biliyorsunuz ki AKP ve MHP Antalya Büyükşehir Belediyesi belediye araçlarını haczetti. Alanya’yı madem bu kadar düşünüyorlardı bunlar neden yaşandı.

SÖNMEZ HALK ODAKLI BİR İNSAN

Y.A.: Abdullah Sönmez bugüne dek halk odaklı yaşamış. Hala da öyle. Koltuklara oturup sağa sola emir vererek çalışmış biri değil. İşlerini takip etmiş sahada bulunmuş bir adam. Abdullah Sönmez şu insanlar bir toplansın da ben gideyim bir konuşayım dememiştir. Sahada vatandaşın teker teker elini sıkarak insan üstü bir performansla yoluna devam ediyor. Bu kadar yoğun ve insan odaklı bir kişinin demeçler vermesine gerek görmüyoruz. Seçmenin beklediği şey de bu. Ekranlardan da kaçmıyor. Çıkıyor konuşuyor.

HALK AYNI ÇUKURA TEKRAR DÜŞMEYECEK

Y.A.: Geçmişte sözlerini tutamayanlar şimdi yeni vaatlerde bulunuyorlar. Ben duymadım Cumhur İttifakı’nın projelerinin konuşulduğunu. Halkın gözünü boyamaya dönük projeler. Halka dokunmayan vaatlerle halkın karşısına çıkmak doğru değil. Halk buna karşılık verecektir. Başaramayacaklar. Çünkü inançları yok. Onlara inanlar yok. Oy istedikleri insanlar 5 yıl önce vaatlerde bulundukları lakin kandırdıkları insanlar. İnsanlar ikinci bir defa aynı çukura düşmeyecek.

EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK

C.K.: İstihdam çok önemli. Günümüzün en büyük sorunu işsizlik. Projelerimizde istihdamı da hedef alıyoruz. Köylerde durum gerçekten çok vahim. Dünya turizminin gözbebeği olan ilçemizde 21’inci yüzyıla yakışmayan bir tablo söz konusu. Bu sadece ilçemizde değil ülke genelinde böyle. Her şeyi sattılar. İnsanlar işsiz kaldı.

BÜROKRASİYE UYGULAMALAR KİŞİYE ÖZEL

Y.A.: Seçim arifesinde her şey güllük gülistanlık. Devlet ciddiyeti bütün zamanlar için geçerlidir. Lakin bu dönemde dikkat edin durum böyle değil. Devletin kaynaklarını kullanıyorlar. Her gittiğim yerde bürokrasiyle savaş halinde olmak bana bir zulüm. Belediyede bir işim için 2,5 ay uğraştım. Tanınan biri olmama rağmen. Hele ki normal bir vatandaş işini nasıl hallettirecek. Bürokratik platformda kişiye özel uygulamalar yapılıyor. Bu da son derece kötü.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 21:08