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Yeni başkan Davutoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklama

Davutoğlu, Best FM canlı yayınına katıldı. Kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Ben de haberlerden duydum. Ben de şaşırıyorum." dedi

Yeni başkan Davutoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklama

Davutoğlu, Best FM canlı yayınına katıldı. Kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Ben de haberlerden duydum. Ben de şaşırıyorum." dedi

19 Mart 2018 Pazartesi 14:53
Yeni başkan Davutoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklama
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TÜRKİYE'NİN 26. Başbakanı Ahmet Davutoğlu; Best FM'de Ufuk Karcı'nın sunduğu Konuşan Türkiye programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, son dönemde hakkında dile getirilen kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönündeki iddialarını yalanladı.

'ORTALIĞI DALGALANDIRMAK İSTİYORLAR'

Davutoğlu, "Belediye Başkanlığı Adaylık söylentisini, ben de haberlerden duydum. Bizi tanıyanlar, bilir. Hayatta hiçbir makamın peşinden koşmadım. Yüreğimin sesi içinde davrandım. Öyle bir şey gündemimde yok. Ben de şaşırıyorum. Bu, söz konusu değil. Herhalde, Başbakanlıktan sonra benim, boş kaldığımı düşünenler oldu. Halbuki ben, yine gece gündüz çalışıyorum. Sanırım birileri kulis haberi ile ortalığı dalgalandırmak istiyor. Böyle bir şey yok." dedi.

'ÇAKALLAR VAR'

Davutoğlu, itibar suikastı yapmaya devam eden troller olduğunu hatırlatarak; "Başbakanlığı bırakınca, arenadaki bir savaşçı gibi, tüm mihferinizi, zırhınızı çıkarıyorsunuz. Karşı taraf ise hepsi birden oklarını size yöneltiyor. Bir zamanlar yanınızda olduğunu zannettikleriniz ile bir de çakallar var. Parayı kim verirse, ona yamananlar. Onlar da saldırıyor. Ama siz kaçmıyorsunuz. Tribündeki izleyici; yani halk, her şeyi görüyor. Ben, mücadelemi sürdüreceğim. Unutmamak lazım ki, bugün size hizmet eden troller, yarın başkası parayı verince, O'nun hizmetine girer" İfadelerini kullandı.

"GÖRÜNMEYEN KOALİSYONLARDAN UZAK DURMAK GEREKİR"

2019 Seçimi öncesi oluşturulan Cumhur İttifakı hakkında da konuşan Davutoğlu; "2019 Seçimi için yapılan bir düzenleme. 15 Temmuz'dan sonra gelinen ortak mutabakat önemli. Ancak görünmez ve adı konulmayan koalisyonlar dönemi başlatmamak gerekir. 1 Kasım seçimlerinde, AK Parti'nin tek başına iktidar olduğunu unutmamak lazım. AK Parti, kararlar alırken, bunu unutmaması lazım. Ülke menfaatleri için, partiler arası uzlaşı önemlidir. Ancak, 1 Kasım'ın ortaya koyduğu tabloya aykırı olur" dedi.

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