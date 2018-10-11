Yeni Alanya'nın anketinde kıran kırana yarış

Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya’nın, bölgenin en çok tıklanan internet haber sitesi yenialanya.com’da geçen hafta Perşembe günü başlayan “Ak Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayı kim olmalı?” başlıklı ankete ilgi tüm hızıyla sürüyor.

Yeni Alanya'nın anketinde kıran kırana yarış
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ANKETTE Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu yüzde 29’la liderliğini korurken, Toklu’yu yüzde 24’le ALTSO Başkanı Mehmet Şahin takip ediyor. Ankette Abdullah Sönmez yüzde 18, Hasan Sipahioğlu yüzde 17, Hüseyin Güney yüzde 7 ve Mustafa Berberoğlu da yüzde 5 oy aldı.

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Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 00:01
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