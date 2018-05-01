Yeni Ak Partili Öztürk'e MHP'den sert tepki

Haber: Alper KUTAY

KAPANAN Payallar Belediyesi'nin son başkanı olan eski Doğru Yol Partisi mensubu Öztürk'ün MHP'den istifa edip Ak Parti'ye katılması MHP'lileri kızdırdı. MHP'nin Alanya'da önde gelen isimlerinden biri olan Kamil Çiçek, Öztürk'ü isim vermeden sert bir dille eleştirdi. Kamil Çiçek, şöyle dedi: "Partileri bitti, babaları öldü, anaları emekli oldu garip kaldılar. Partimize misafir oldular. Bir kısmı vekil başkan oldular. Hepsine yetecek koltuk yoktu hali hazırda. Sonra misafirliklerini unuttular, partimizin tapusunu istediler. Başbuğun emaneti dedik, liderin emriyle tahliye ettik."