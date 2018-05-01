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Yeni Ak Partili Öztürk'e MHP'den sert tepki

2014'ün Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Alanya Belediye Başkanı seçilen Adem Murat Yücel'in listesinden meclis üyesi seçilen Abdullah Öztürk, geçen hafta görevinden istifa edip Ak Parti'den Antalya milletvekili aday adayı başvurusu yaptı

Yeni Ak Partili Öztürk'e MHP'den sert tepki

2014'ün Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Alanya Belediye Başkanı seçilen Adem Murat Yücel'in listesinden meclis üyesi seçilen Abdullah Öztürk, geçen hafta görevinden istifa edip Ak Parti'den Antalya milletvekili aday adayı başvurusu yaptı

01 Mayıs 2018 Salı 00:12
Yeni Ak Partili Öztürk'e MHP'den sert tepki
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Haber: Alper KUTAY

KAPANAN Payallar Belediyesi'nin son başkanı olan eski Doğru Yol Partisi mensubu Öztürk'ün MHP'den istifa edip Ak Parti'ye katılması MHP'lileri kızdırdı. MHP'nin Alanya'da önde gelen isimlerinden biri olan Kamil Çiçek, Öztürk'ü isim vermeden sert bir dille eleştirdi. Kamil Çiçek, şöyle dedi: "Partileri bitti, babaları öldü, anaları emekli oldu garip kaldılar. Partimize misafir oldular. Bir kısmı vekil başkan oldular. Hepsine yetecek koltuk yoktu hali hazırda. Sonra misafirliklerini unuttular, partimizin tapusunu istediler. Başbuğun emaneti dedik, liderin emriyle tahliye ettik."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah ÖztürkAlanya Belediye BaşkanıAdem Murat Yücel
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