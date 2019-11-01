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Yeneroğlu'nun AK Parti'den istifası sonrası kulisleri sallayan iddia

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Kulislere bomba gibi düşen iddiaya göre en az 10 vekil yeni parti kurma hazırlığındaki Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan ile görüşüyor.

POLİTİKA 31.10.2019, 15:07
Yeneroğlu'nun AK Parti'den istifası sonrası kulisleri sallayan iddia
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AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun partisinden istifa etmesinin ardından gözler AK Parti politikasından rahatsız olan vekillere çevrildi.En az 10 vekilin yeni parti kurma çalışmaları yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan ile görüştüğü belirtiliyor. Bu hareketlilik sonrası Davutoğlu'nun partisini kasım sonu veya aralık ayı başında resmen kurması bekleniyor.Ali Babacan ise partisine kurucu olarak milletvekili almayacak. Şu anda parti çalışması yürüten eski bakan ve 'akil adam' olarak görülen isimlerin de kurucu olmayacağı belirtildi.

ATALAY'IN PAYLAŞIMI

Uzun süredir 'sağduyulu' eleştirileriyle dikkat çeken Yeneroğlu'nun parti yönetiminin isteğiyle AK Partiden istifa etmesi sürpriz oldu. Bu istifayı yenilerinin takip edeceği konuşuluyor. Sözcü'nün iddiasına göre, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hareketine AK Parti içinden destek veren vekiller bulunuyor. Bu isimlerin büyük bölümü Davutoğlu partisini kurduktan sonra harekete geçecek.

İSTİFA SONRASI ARDAHAN MİLLETVEKİLİ DE PARTİSİNİ ELEŞTİRDİ

Uzun yıllar Erdoğan'ın metin yazarlığını yapan AK Parti eski milletvekili Aydın Ünal da, istifa ettirilen Yeneroğlu'na destek verdi. Ünal, " Ertuğrul Özkök, Ahmet Hakan Coşkun, Ziya Selçuk, Barlaslar ve Kemalizm İN, adam gibi adam Yeneroğlu OUT… Fasit daire kırılıyor zannettik, meğer yutuyormuş. Umutsuzluk yok.. Fasit daire elbet kırılır bir gün" dedi. AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay da "De ki, Ey kafirler… Ben sizin ibadet ettiklerinize kulluk etmeyeceğim" mesajı paylaştı. Bu mesaj, istifa sinyali olarak değerlendi, Atalay da açıklama yaptı ve ''Aşırı arzu bazen sayıklatır. Sosyal medyada hakkımda dolaşıma sokulan iddianın aslı astarı yoktur" dedi.

#AK Parti #istifa #İddia #Mustafa Yeneroğlu
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