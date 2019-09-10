Yarkadaş'tan Alanya CHP'ye mesaj

ALPER KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı, CHP’nin 96. kuruluş yıldönümünü Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlediği kokteylle kutladı. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’ın ev sahipliğinde ve çok sayıda partilinin katıldığı etkinlik öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25. ve 26. dönem milletvekili, gazeteci yazar Barış Yarkadaş partililere hitap etti. “Geçmişten Bugüne 6 Ok” konulu bir sunum yapan Yarkadaş, CHP’nin kuruluş sürecinden günümüze yaşadığı süreçleri özetledi. CHP’nin ilk kurultayının Sivas Kongresi olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkati çeken Yarkadaş, “Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 40 bin köyün 32 bininde öğretmen yoktu. Osmanlı devleti köylüleri dışlıyor ve yok sayıyordu. 1940 yılında kurulan Köy Enstitüleri 10 yılda 26 bin öğretmen yetiştirdi. Türkiye’nin tarihindeki en büyük hatalardan biri de bu enstitüleri kapatmaktır” dedi.

ECEVİT’E İLK KİM KARAOĞLAN DEDİ?

Adnan Menderes hükümetinin alınan oyu gerekçe göstererek ‘Ben istediğimi yaparım’ anlayışının ileriki dönemde ülkenin yaşayacağı çalkantılı dönemlerin başlangıcı olduğunu savunan Yarkadaş, “CHP açısından kaybedilen bu seçim yeni bir lider doğurdu. 1972 yılında yapılan kongre ile CHP’nin başına geçen Bülent Ecevit'e Karaoğlan lakabını takan kişi benim babaannemdir. Ailemizin partiyle yüksek ilişkileri vardı” diye konuştu. Avrasya Araştırma Şirketi'nin yaptığı son ankete göre bu Pazar seçim olsa CHP'nin oyunun yüzde 30,9 olduğunu belirten Yarkadaş, CHP’li belediye başkanlarının başarısının CHP'nin iktidara gelmesinin anahtarı olduğuna işaret etti.

‘CHP’Lİ BAŞKANLAR ÇOK ÇALIŞMALI’

Teşkilatlara da çağrı yapan Yarkadaş, "İl ve ilçe kongrelerini birlik ve beraberlik içinde yapın" dedi. Öte yandan Yeni Alanya’ya özel açıklamalarda bulunan Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 10 yıl önce paylaştığı sosyal medya mesajları üzerinden verilen hapis cezasının adaletsiz olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanacağı iddiasını da değerlendiren Yarkadaş, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasının ardından bu iddialar ortadan kalktı. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu’nun söz verdiği projeleri yapma zamanı” dedi. Alanya Belediyesi’nin sünnet olan erkek çocuklarına verdiği ‘Erkeklik Diploması’nı değerlendiren Yarkadaş, “Alanya Belediyesi bu erkek egemen söylemeden bir an önce kurtulmalı” çağrısı yaptı.