Yargıtay: 'Darbe girişimi tiyatro ve senaryoydu' sözleri suç değil

YARGITAY 16. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişiminin "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkan olmak için planladığı tiyatro veya senaryodan ibaret bir girişim" olduğu şeklindeki sözlerin suç olmadığına karar verdi. Yargıtay, bu sözlerin sert eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep eden Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma başvurusunu reddetti.

Diken'den Kemal Göktaş'ın haberine göre İnegöl 3. Asliye Ceza Mahkemesinde mübaşir olarak çalışan sanık, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminden dört gün sonra adliyenin veznesine gelerek şunları söyledi:

“Siz yanlış biliyorsunuz, bu hükümetin bir oyunu, tankın içindeki ateş edenler vatandaşlar tarafından linç edildi, o kadar askeri yere yatırdılar, işkence yaptılar, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu darbe bir senaryodur. Darbe girişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkan olmak için planladığı tiyatro veya senaryodan ibaret bir girişimdir, bu tip oyunlara gelmeyelim, masum askeri vatandaş linç etmiştir. Ayrıca FETÖ ile cumhurbaşkanı ve kabinesi daha düne kadar el eleydi.”

Adliye veznesinde çalışan memurların şikâyeti ve tanıklık etmesiyle mübaşir hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı" gerekçesiyle dava açıldı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında suçun unsurları olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Mahkeme kararında, sanığın kısmen ikrar içeren beyanları ve tanıkların ifadeleri dikkate alındığında, suçlamaya konu sözleri söylediği ifade edildi. Kararda, bu sözlerde içeriği itibariyle terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ya da teşvik edecek nitelikte olmadığı ve unsurları oluşmayan suçtan sanığın beraatine karar verildiği belirtildi.

Bakanlık: Ceza verilsinz

Temyiz edilmeyen karar kesinleşti ancak bu defa devreye Adalet Bakanlığı girdi. Adalet Bakanlığı sanığın sözlerinin propaganda suçunu oluşturduğu gerekçesiyle beraat kararının ‘kanun yararına bozulması’ talebiyle dosyayı Yargıtay’a götürdü.

Yargıtay başsavcılığı, bakanlığın kanun yararına bozma talebi doğrultusunda beraat kararının bozulması için Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne başvurdu. Ancak daire, bakanlığın bu talebini reddetti.