yargıç ülkesi olmaz

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç, yargıdaki gerilimi değerlendirdi. Arınç, ''Türkiye bir yargıçlar devleti değil, demokratik bir hukuk devletidir, öyle de kalacaktır'' dedi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK); hukuk, adalet ve millet adına karar alan yargı mensuplarının bağımsızlığını düşünerek bir karar almadığını belirterek, ''Dün, demokrasi ve hukuku zaafa uğratacak, adaletin haysiyetini ve onurunu teslim ettiğimiz hakim ve savcıları baskı altına alacak bir kararın altına düşünülmeden imza atılmıştır'' dedi.



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