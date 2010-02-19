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Yargıç ülkesi olmaz

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç, yargıdaki gerilimi değerlendirdi. Arınç, ''Türkiye bir yargıçlar devleti değil, demokratik bir hukuk devletidir, öyle de kalacaktır'' dedi.

Yargıç ülkesi olmaz

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç, yargıdaki gerilimi değerlendirdi. Arınç, ''Türkiye bir yargıçlar devleti değil, demokratik bir hukuk devletidir, öyle de kalacaktır'' dedi.

19 Şubat 2010 Cuma 00:00
Yargıç ülkesi olmaz
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 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK); hukuk, adalet ve millet adına karar alan yargı mensuplarının bağımsızlığını düşünerek bir karar almadığını belirterek, ''Dün, demokrasi ve hukuku zaafa uğratacak, adaletin haysiyetini ve onurunu teslim ettiğimiz hakim ve savcıları baskı altına alacak bir kararın altına düşünülmeden imza atılmıştır'' dedi.
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Son Güncelleme: 25.12.2012 11:57
Anahtar Kelimeler:
yargıç ülkesi olmaz
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