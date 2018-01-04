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Yangın haberini duyan Erdoğan telefona sarıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı

Yangın haberini duyan Erdoğan telefona sarıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı

04 Ocak 2018 Perşembe 09:32
Yangın haberini duyan Erdoğan telefona sarıldı!
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CUMHURBAŞKANLIĞI kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP genel merkezinde yangın çıktığına dair haberlerin ardından, Destici'yi telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldı.

ERDOĞAN, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, binada toplantı sırasında meydana gelen olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, Genel Başkanı Destici'nin şahsında tüm BBP camiasına geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

ERDOĞAN'IN ARDINDAN YILDIRIM'DA DESTİCİ'Yİ ARADI

Başbakan Binali Yıldırım'ın da Destici'yi telefonla arayarak genel merkez binalarında çıkan yangın hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Yıldırım'ın olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

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