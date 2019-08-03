banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Vural’dan Gevne’ye davet

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Demirtaş’a bağlı Aliefendi Mahallesi’nin muhtarı seçilen Rüştü Vural, önümüzdeki hafta sonu yapılacak Gevne Şenliği için ziyaret turuna çıktı

POLİTİKA 02.08.2019, 22:39 Enes Subaşı
Vural’dan Gevne’ye davet
banner404

İLK olarak İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ı makamında ziyaret eden Vural, ardından MHP İlçe Teşkilatı’na giderek Mustafa Türkdoğan’a davetiye verdi. Yücel Apaydın, “Çıktıkları bu yolda kendilerine sonsuz başarılar dilerim. Tüm halkımız davetlidir” derken, Türkdoğan, “Aliefendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural ve ekibi teşkilatımızı ziyaret etti. Hafta sonu gerçekleştirilecek Gevne Yayla Şenliği’ne davet ettiler. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

#31 Mart Yerel Seçimleri #Demirtaş
Yorumlar (0)
29°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 03 Ağustos 2019
İmsak 04:23
Güneş 05:57
Öğle 13:09
İkindi 16:56
Akşam 20:10
Yatsı 21:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545