Vural’dan Gevne’ye davet
31 Mart Yerel Seçimleri’nde Demirtaş’a bağlı Aliefendi Mahallesi’nin muhtarı seçilen Rüştü Vural, önümüzdeki hafta sonu yapılacak Gevne Şenliği için ziyaret turuna çıktı
POLİTİKA 02.08.2019, 22:39 Enes Subaşı
İLK olarak İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ı makamında ziyaret eden Vural, ardından MHP İlçe Teşkilatı’na giderek Mustafa Türkdoğan’a davetiye verdi. Yücel Apaydın, “Çıktıkları bu yolda kendilerine sonsuz başarılar dilerim. Tüm halkımız davetlidir” derken, Türkdoğan, “Aliefendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural ve ekibi teşkilatımızı ziyaret etti. Hafta sonu gerçekleştirilecek Gevne Yayla Şenliği’ne davet ettiler. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” diye konuştu.
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