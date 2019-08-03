Vural’dan Gevne’ye davet

İLK olarak İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ı makamında ziyaret eden Vural, ardından MHP İlçe Teşkilatı’na giderek Mustafa Türkdoğan’a davetiye verdi. Yücel Apaydın, “Çıktıkları bu yolda kendilerine sonsuz başarılar dilerim. Tüm halkımız davetlidir” derken, Türkdoğan, “Aliefendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural ve ekibi teşkilatımızı ziyaret etti. Hafta sonu gerçekleştirilecek Gevne Yayla Şenliği’ne davet ettiler. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” diye konuştu.