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'Verilen sözler unutuldu mu?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhsin Yazıcıoğlu davasını aydınlatma sözünü unuttuğunu söyleyen BBP'li Yıldırım, "Kardeşim demekle kardeş olunmuyor. Verilen sözlerin artık yerine getirilmesini istiyor ve bekliyoruz" dedi

'Verilen sözler unutuldu mu?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhsin Yazıcıoğlu davasını aydınlatma sözünü unuttuğunu söyleyen BBP'li Yıldırım, "Kardeşim demekle kardeş olunmuyor. Verilen sözlerin artık yerine getirilmesini istiyor ve bekliyoruz" dedi

21 Aralık 2016 Çarşamba 15:43
'Verilen sözler unutuldu mu?'
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Haber: Alper KUTAY
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Alanya İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım, "Geç kalmış adalet, adalet değildir" diyerek, yarın da Kahramanmaraş Adliyesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun faillerinin bulunması için hazır olacaklarını söyledi. Yıldırım, "25 Mart 2009'da bir suikast sonucu helikopter düşürülen ve 3 gün boyunca ulaşılamayan Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahadete ulaştığı suikastı aydınlatmak için yine yollarda olacağız ve karlar altında kalan adaleti arayacağız. 'Kardeşim' demekle kardeş olunmuyor. Bazıları 'Muhsin Yazıcıoğlu davası namus borcumuz' dedi ama öyle olmadı. Muhsin Başkan'ın oğlu Furkan Yazıcıoğlu'na '2 haftaya sizleri çağıracağım, görüşeceğiz' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Furkan ile görüşmeyi unuttu. Bu davanın üzerine neden gidilmiyor. Vefa sadece İstanbul'da bir semt adı olarak kalmamalı. Sayın Cumhurbaşkanım, yeter artık. Biz adalet ve sonuç istiyoruz. Bıkmadan ve usanmadan bu davayı takip edeceğiz" mesajı verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Muhsin YazıcıoğluFevzi YıldırımBbp
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