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Vekil Uslu'da Alanya çıkarması

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Alanya ve Gazipaşa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Vekil Uslu'da Alanya çıkarması

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Alanya ve Gazipaşa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

23 Nisan 2018 Pazartesi 23:21
Vekil Uslu'da Alanya çıkarması
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Haber: Alper KUTAY

MİLLETVEKİLİ Atay Uslu ilk olarak Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından Alanyaspor'a destek için, Alanyaspor-Galatasaray maçını türbinlerden izleyen Uslu, "Alanyaspor Süper Lig'e yakışıyor. Güzel futbol oynuyor. Alanyaspor ve Antalyaspor'a desteğimiz her zaman tam" dedi. Uslu, Alanya programlarının ardından Gazipaşa'ya geçerek Lamos Arena Karakucak Güreşleri'ni izledi. Atay Uslu’ya Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Ak Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Sait Yılmaz ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu ile de görüşen Uslu, doğu Antalya turunu Alanya ve Gazipaşa ziyaretleriyle tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Antalya Milletvekili Atay UsluAlanyaGazipaşa
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