Vekil Sena Nur Çelik Alanya'daydı

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, hafta sonu Alanya'da bazı temaslarda bulundu. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve bir grup yönetim kurulu üyesinin eşlik ettiği Çelik, önce Cikcilli Mahallesi'ne uğradı. Burada merhume Nursel Mertsöz için okutulan mevlidi şerife katılan Sena Nur Çelik, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Buradan Payallar Mahallesi'ne geçen Çelik ve Toklu, Payallar Belediye Düğün Salonu'nda Kızılağaç ve Karaduman ailelerinin düğün törenlerine katılarak Betül ve Fatih Çiftini tebrik ettiler. Çelik ve Toklu, son ziyaretlerini ise Mahmutlar Mahallesi'ne yaptı. Mahmutlar İmam Hatip Ortaokulu'nun düzenlediği kermese katılan Çelik ve Toklu, burada hem alışveriş yapıp kermese katkıda bulundular, hem de öğrenciler ve okul yöneticileriyle sohbet ettiler.