Vekil Başkandan teşekkür: 'ABD’den istediklerimizi aldık’
Alanya Belediye Başkan Vekili olan Ak Partili Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Kiriş, Türkiye ve ABD arasında yürütülen Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin görüşmelerin ardından kamuoyuyla paylaşılan 13 maddelik anlaşma kararını değerlendirdi
KİRİŞ, “Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı ikili temaslar en önemli faktör oldu” dedi. Kiriş, şöyle devam etti: “Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından Türkiye ve ABD arasındaki görüşmelerinde alınan prensip kararları gereğince hem sahada hem de masada ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olduk. Türkiye, bu prensip kararlarıyla büyük bir zafer elde etmiş oldu. Türkiye hem güvenli bölgeyi ABD’ye kabul ettirmiş oldu, hem de ABD’yi yaptırımlarından vazgeçirterek iyi bir anlaşmaya imza attı. Sahada şanlı Türk askerlerimizin başarısının ardından başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin tehditlerine rağmen Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile operasyon devam etmiştir. Alanya’mızın ve ülkemizin gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun operasyon konusunda içte ve dışta yaptığı ikili temaslar ise bu noktaya gelmemizde en önemli faktörlerden biri olmuştur. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun dediği gibi, istediklerimizi aldık. Bu bir ateşkes değildir. YPG’nin güvenli bölgeden çıkması için harekâta ara veriyoruz. Böylelikle ABD tarafı harekâtımızın meşruiyetini kabul etmiş oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, Genel Kurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Yaşar Güler ve kahraman Türk askerlerine teşekkür ediyoruz.”
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