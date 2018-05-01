Ve Sipahioğlu resmen başvurdu

Haber: Alper KUTAY

2014'ün Mart ayından bu yana Alanya Belediye Meclisi'nde aktif siyaset yapan ve Yüksek Seçim Kurulu'unun 'aday adayı olma şartları' kapsamında görevinden geçen hafta istifa eden Sipahioğlu, Ankara'ya giderek başvuru dilekçesini görevlilere teslim etti. 1986 yılında Alanya’da doğan, İstanbul ve Alanya’da şubesi bulunan LEGOMİM İç Mimarlık Ofisi'nin kurucusu ve proje sorumlusu olarak görevine devam eden Gökhan Sipahioğlu, halen AHEP Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisansı'na devam ediyor. 2014 yılında faaliyete geçirdiği iç mimarlık ofisinde yaklaşık 200 farklı konsept iç mimari projeyle yeni nesil mekan ve yaşam alanı hayata geçirdi. Alanya Belediye Meclisi'nde Esnaf ve Turizm Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Hukuk ve Mevzuat Komisyonu üyeliği yaptı. Sipahioğlu, "24 Haziran'da alınacak sonuçlar Türkiye'ye, Antalya'ya ve Alanya'ya hayırlı uğurlu olsun" dedi.