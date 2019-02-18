Ve Alanya siyasetinde ilk kopuş

ALANYA, yarın saat 17.00'ye kadar zamanları kalan Cumhur ve Millet ittifaklarının meclis listelerine kilitlendi.İttifaklar meclis listelerini yarın saat 17.00'ye kadar Alanya İlçe Seçim Kurulu’na sunmak zorunda. Zaman daralırken, adaylar ve teşkilatlar meclis üyesi aday adayları arasında seçim yapmakta zorlanıyor, tam bir stres ve sinir harbi yaşanıyor.

Meclis listeleri için geri sayım başlarken, ilk kopuş haberi Millet İttifakı'ndan geldi. İyi Parti Alanya İlçe Teşkilatı kurucu genel sekreteri ve yönetim kurulu üyesi, İyi Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı olan muhasebeci ve mali müşavir Şefik Bahçe'nin aday adaylığını geri çektiği öğrenildi. Bahçe'nin, Millet İttifakı Alanya Belediye Meclis Üyesi listesinde sırasını beğenmediği için adaylığını geri çektiği iddia ediliyor.

DİM DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, 17 Şubat Pazar günü Twitter'da yaptığı değerlendirmede "Bugün ve yarın belediye başkan adayları ve parti teşkilatları için çok zor geçecek. Hele de ittifaklar açısından meclis üye aday listelerini belirlemek hiç kolay değil. Salıdan (Yarın) sonra kopmalar ve kaymalar olabilir" demişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 20:31