'Vatansız emek, emeksiz vatan olmaz'

BASINA değerlendirmelerde bulunan İlçe Başkanı Evren Kurtoğlu, “Günümüzde emeğin sömürülmesi, kapitalizmin en vahşi, en savaşçı, en sınır tanımaz şekli olan emperyalizm tarafından gerçekleştirilmektedir” vurgusu yaptı. “Dünya, emperyalist ülkeler ve sömürülen mazlum ülkeler olmak üzere iki kampa ayrılmıştır” diyen Kurtoğlu, “Bu hayâsız saldırılara karşı mazlum ülkelerle birlikte mücadelemiz sonuna kadar sürecektir” dedi.

‘MEYDANLARDA HAK ARAYACAĞIZ’

Vatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Evren Kurtoğlu’nun açıklamasının ayrıntıları şöyle: “1 Mayıs dünya işçilerinin ve emekçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele günüdür. Dünya işçilerinin, emekçilerinin bir parçası olan, ülkemiz işçileri ve emekçilerinin emek ve dayanışma günü olarak kutlanan bayramlarını kutluyoruz. Bugünde meydanlarda olup acil ve vazgeçilemez taleplerimizi dile getireceğiz. Dünyanın daha yaşanılır hale getirilmesi için, birlik içinde yürüme kararlılığımızı dile getireceğiz, en yüce değerin insan emeği olduğu gerçeğini dost ve düşmana bir kez daha haykırıp hatırlatacağız. Bu önemli günde şu tespitlerin altına çizmekte yarar görmekteyiz. Günümüzde emeğin sömürülmesi kapitalizmin en vahşi ve savaşçı yüzü olan emperyalizm tarafından gerçekleştiriliyor.

‘SİYONİZM’İN İŞBİRLİKÇİLERİ VAR’

Bölgemizde emperyalizmin temsilciliğini ABD, AB ve İsrail yapmaktadır. Bugün dünya, emperyalist ülkeler ve sömürülen mazlum ülkeler olmak üzere iki kampa ayrılmıştır. Bu ülkelerin, iş, aş üreten kurumlarını içerideki işbirlikçileri yardımı ile el koymakta ucuza satın almakta, kapatmakta netice olarak ‘sen üretme, benim ürettiklerimi tüket’ demektedir. Bunu yaparken ülkelerin etnik ve mezhep ayrılıklarını körüklemekte, güç kullanmak dâhil her türlü yola başvurmaktadır. Komşumuz Irak’ta, Libya’da, Suriye’de yapılanlar ülkemizde içimizdeki taşeronları ile yaptıkları operasyonlardan, başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçi halkımızın çıkaracağı hayati dersler vardır. Komşularımızın bölünüp parçalanması bizim bölünüp parçalanmamız demektir.”