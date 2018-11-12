'Vatandaşın sırtına ağır bir yük binecek'

SAADET Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, "800 bin satılmamış konut var. Ayrıca önümüzdeki 1.5 yıl içinde 1 milyon yeni konutun daha bitmesi bekleniyor. Hükümet yeniden borçlanarak bu konutları satın alacak paranın yüzde 70’inin inşaat sektörünün borçlu olduğu bankalara yatıracak, kalan yüzde 30 tutarı ise yaşayabilmeleri için şirketlere nakit olarak verilecek. Böylece inşaatçılar ve onlara borç veren bankaların batıkları tarihin en büyük kurtarma operasyonlarından biriyle vatandaşa devredilecek" dedi.

