Vatandaş sorunu CHP'ye iletti
Alanya'nın Bademağacı Mahallesi sakinleri, yaşadıkları yol ve su sorununun çözümü için dün CHP’deydi
POLİTİKA 05.09.2019, 21:46
Alper Kutay
CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ tarafından karşılanan mahalleliler sıkıntılarını aktardı. Muhtar Yaşar Göde, mahallenin en ciddi sorununun su olduğunu ifade etti. Öte yandan pek çok yaylanın ortak yolunun mahallelerinden geçtiğine dikkat çeken Göde, asfalt çalışması talep etti. Başkan Karadağ ise sorunlara vakıf olduklarını ifade ederek, mahalle halkına çözüm için söz verdi.
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