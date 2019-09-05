Vatandaş sorunu CHP'ye iletti

Alper Kutay

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ tarafından karşılanan mahalleliler sıkıntılarını aktardı. Muhtar Yaşar Göde, mahallenin en ciddi sorununun su olduğunu ifade etti. Öte yandan pek çok yaylanın ortak yolunun mahallelerinden geçtiğine dikkat çeken Göde, asfalt çalışması talep etti. Başkan Karadağ ise sorunlara vakıf olduklarını ifade ederek, mahalle halkına çözüm için söz verdi.