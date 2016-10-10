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'Vatan savaşından zaferle çıkacağız'

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak Karakolu'nun bulunduğu bölgeye PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı kınayan Vatan Partisi, "Biz bu vatan savaşından zaferle çıkacağız" dedi.

'Vatan savaşından zaferle çıkacağız'

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak Karakolu'nun bulunduğu bölgeye PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı kınayan Vatan Partisi, "Biz bu vatan savaşından zaferle çıkacağız" dedi.

10 Ekim 2016 Pazartesi 16:34
'Vatan savaşından zaferle çıkacağız'
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Haber: Alper KUTAY
VATAN Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, "Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Amerikan emperyalizminin taşeronu olan bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen asker ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, başta aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi. Kurtoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: “Tırmandırılan terör olayları Hakkari’de yeniden askerimizi ve sivil halkı hedef aldı. Vatan savunmasının kahraman evlatlarını şehit verdik. Bunu yapanları ve destekçilerini lanetliyoruz. Bu acıları çektiren hainler hukuk devletinin yaptırımları ile yaptıklarının yanlarında bırakılmayacağını, mutlaka hesap verip cezalarını çekeceğini bilmeliler.
'GERÇEK DÜŞMAN BELLİ OLDU'
Her şey ortada, kuşkuya yer bırakmayacak kadar açık ve anlaşılır hale gelmiştir. Bu durum ülkemizin büyük çözümler arifesinde olduğunu bizlere müjdeliyor. Böyle bir dönemden geçerken iç sorunlarını öne çıkaran siyasi partileri ve duyarsız sivil toplum örgütlerini anlamakta zorluk çekiyoruz. Onlara derhal vatan savunması mevzisinde yer almaları çağrısı yapıyoruz. Vatan savaşında kazanılan zaferler gizli ve örtülü düşmanlarımızın ortalığa çıkmasını sağlamış, yıllarca aldatılmamızın sonuna gelinmiştir. Bu durum, bölücü terör örgütü PKK ve PYD üzerinden yoğunlaştırılan saldırılarla kendini göstermekte paniğe kapılan ABD, AB ve İsrail ortak güçleri son kozlarını sahaya sürmektedirler. Ancak şu bilinmelidir ki, Türk milleti olarak bizler bu savaştan mutlak zaferle ayrılacağız."
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Vatan Savaşından zaferle çıkacağızHakkariŞemdinliPKK
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