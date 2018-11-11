‘Vatan savaşımız devam edecek’

ŞEHİTLERDEN Topçu Uzman Çavuş Halil Daş, Topçu Er İbrahim Özkur, Topçu Er Memduh Çelik için Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda uğurlanma töreni düzenlendi. Aslen Bursalı olan ve ailesi Alanya’da yaşayan şehidimiz Topçu Er Yusuf Önder için de Alanya ayakta. Vatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Evren Kurtoğlu, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Bölücü PKK terör örgütüne karşı devletçe ve milletçe büyük bir mücadelenin içindeyiz. Vatan savaşı veriyoruz. Terör örgütlerinin arkasında Amerika ve İsrail var” dedi. “Vatan Savaşı’ndan zaferle çıkacağız” diyerek sözlerine devam eden İlçe Başkanı Kurtoğlu, “Türk milleti, ABD emperyalizmi ve onun taşeronlarına karşı başlattığı vatan savaşından zaferle çıkacaktır” dedi.