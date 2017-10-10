Vatan Partisi'nden panele davet

Haber: Alper KUTAY

VATAN Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, 20 Ekim Cuma günü saat 18.30'da Belediye Düğün Salonu'nda "Atatürk ve Felsefesi" başlıklı bir panel düzenleneceğini, panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Şahin Filiz ile Prof. Dr. Orhan Çekiç'in katılacağını, tüm vatandaşların panele davetli olduğunu söyledi. Kurtoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "ABD, AB, İsrail ve taşeronları başta PKK-PYD olmak üzere tüm şer güçlerin bölge ülkelerine parçalayıp bölme girişimlerine karşı 24 Temmuz 2015 tarihinde başlayan vatan savaşımız gelişip güçlenerek devam ediyor. Milletimizin yüreği rahat olsun. Şer güçlerini bölgemizden kovma denklemi kurulmuştur. Vatan savaşları birleşerek tek bir savaş haline dönüşmüştür. Bu, mazlumlar dünyasının emperyalizme karşı savaşıdır ve kazanılan yeni boyut da bölgede oluşturulan kör düğüme kılıç vuruluyor. Bu kılıç Türk ordusunun kılıcıdır, Batı Asya Birliği'nin kılıcıdır. Kılıç, mazlumların kılıcıdır."