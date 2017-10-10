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11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
11 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Vatan Partisi'nden panele davet

Vatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, ülkenin ve bölgenin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı İdlip Harekâtı hakkında açıklamalarda bulundu

Vatan Partisi'nden panele davet

Vatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, ülkenin ve bölgenin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı İdlip Harekâtı hakkında açıklamalarda bulundu

10 Ekim 2017 Salı 23:00
Vatan Partisi'nden panele davet
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Haber: Alper KUTAY

VATAN Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, 20 Ekim Cuma günü saat 18.30'da Belediye Düğün Salonu'nda "Atatürk ve Felsefesi" başlıklı bir panel düzenleneceğini, panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Şahin Filiz ile Prof. Dr. Orhan Çekiç'in katılacağını, tüm vatandaşların panele davetli olduğunu söyledi. Kurtoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "ABD, AB, İsrail ve taşeronları başta PKK-PYD olmak üzere tüm şer güçlerin bölge ülkelerine parçalayıp bölme girişimlerine karşı 24 Temmuz 2015 tarihinde başlayan vatan savaşımız gelişip güçlenerek devam ediyor. Milletimizin yüreği rahat olsun. Şer güçlerini bölgemizden kovma denklemi kurulmuştur. Vatan savaşları birleşerek tek bir savaş haline dönüşmüştür. Bu, mazlumlar dünyasının emperyalizme karşı savaşıdır ve kazanılan yeni boyut da bölgede oluşturulan kör düğüme kılıç vuruluyor. Bu kılıç Türk ordusunun kılıcıdır, Batı Asya Birliği'nin kılıcıdır. Kılıç, mazlumların kılıcıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk FelsefesiVatan Partisi
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