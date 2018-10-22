Vatan Partisi'nden ‘And’ açıklaması

KURTOĞLU, "Hukuk devletinden bahsediyorsak eğer, okullarımız, bu milli değerlere bağlı vatandaş yetiştirilmesi zorunluluğunu taşımaktadır. Andımızın kaldırılması, hukuka aykırı bir işlemdi. Danıştay nihayet yıllar sonra hukuka aykırı bir işlemi ortadan kaldırarak tarihi kararı vermiştir. Kararın gerekçesi çok yerindedir. Bu şekilde anayasaya ve yasalara uygun bir yargı kararına karşı çıkış olarak yargı üzerinde baskı kurmayı amaçlayan tavırları hiçbir şekilde onaylanamaz. Türkiye’nin bugün milli birliğe, milli bütünlüğe ve milli değerlere, çocuklarımızın milli hasletlere sahip olması gereken bir dönemdeyiz. Andın ideolojik bir tavrının olduğu yorumların hep temelindedir. Bu ihvancı kafa, maalesef idarenin belli bir kısmında sürüp gitmektedir. Buna karşın Türk milleti, buna güçlü bir şekilde tavrını gösterecektir" dedi.

‘BUGÜNE ESKİ ANLAYIŞLA BAKMAYIN’

Kurtoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi: Ak Partili birçok yurttaşımız bu karşı çıkışa katılmayacaklardır. Bu adımların geçmişte, milli irade ile geri çekilişini gördük. Bugün Türkiye’nin konumlandığı süreçte, karşılaştığımız tehditler perspektifinde değerlendirdiğimizde bu çok yanlıştır. Açılım süreçlerinden bugüne çok şey değişti. PKK’yı Güneydoğu’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hamiliğiyle kontrole yol açan süreç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kararlılıkla üzerine giderek ABD’yi ve PKK’yı ‘hendeklere gömerek’ tam tersine döndürmüştür. Bu yüzden bugüne, eski alışkanlıklar, eski anlayışlar ile bakmak son derece yanlıştır. Danıştay’ın almış olduğu karar, idarenin yerine geçerek alınmış bir karar değildir. Bu ‘yerindelik denetimi’ de değildir. Bazı Ak Partililerin hukuki değerlendirmeleri son derece yanlıştır.”