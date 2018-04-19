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Vatan Partili Kurtoğlu'ndan 'erken seçim' çıkışı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" çıkışı üzerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından açıklama yaptı

Vatan Partili Kurtoğlu'ndan 'erken seçim' çıkışı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" çıkışı üzerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından açıklama yaptı

19 Nisan 2018 Perşembe 23:43
Vatan Partili Kurtoğlu'ndan 'erken seçim' çıkışı
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Haber: Alper KUTAY

ERDOĞAN, Bahçeli'nin bile önerdiği tarihten çok daha erken bir tarihte, 24 Haziran Pazar günü erken seçim yapılacağını açıkladı. Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, "Erdoğan ve Bahçeli'nin bu acelesi korku ve telaştan kaynaklanıyor yorumu yaptı. Anayasa değişikliği sonrası çıkması gereken uyum yasalarının çıkmadığını hatırlatan Kurtoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imzanın toplanmasına ilişkin usuller halen belirsiz. İktidar kanunsuz bir karar aldı. Erken seçim kararı darbe niteliğindedir. Cumhur İttifakı panik içerisindedir. Vatan Partisi seçimlerden zaferle çıkacaktır. Bunun için Türk milletinden yetki istiyoruz" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıAKP Genel BaşkanıRecep Tayyip ErdoğanMHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli
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