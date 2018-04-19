Vatan Partili Kurtoğlu'ndan 'erken seçim' çıkışı

Haber: Alper KUTAY
ERDOĞAN, Bahçeli'nin bile önerdiği tarihten çok daha erken bir tarihte, 24 Haziran Pazar günü erken seçim yapılacağını açıkladı. Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, "Erdoğan ve Bahçeli'nin bu acelesi korku ve telaştan kaynaklanıyor yorumu yaptı. Anayasa değişikliği sonrası çıkması gereken uyum yasalarının çıkmadığını hatırlatan Kurtoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imzanın toplanmasına ilişkin usuller halen belirsiz. İktidar kanunsuz bir karar aldı. Erken seçim kararı darbe niteliğindedir. Cumhur İttifakı panik içerisindedir. Vatan Partisi seçimlerden zaferle çıkacaktır. Bunun için Türk milletinden yetki istiyoruz" dedi.
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