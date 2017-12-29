Vatan'dan KHK eleştirisi

Haber: Alper KUTAY

VATAN Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Sertkaya, düzenlediği basın toplantısında, taşeron işçileri hakkındaki 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi değerlendirdi. "Bu düzenleme, anayasada güvence altına alınan toplu pazarlık hakkını ortadan kaldırmaktadır" diyen Sertkaya, şöyle devam etti: "Çözüm, taşeron sisteminin kamu sektöründe de, özel sektörde de tümüyle kaldırılmasıdır. Taşeron işçileri, tüm işyerlerinde, işyerinin kadrolu işçisi haline getirilmeli, diğer kadrolu işçilerin yararlandığı haklardan yararlanmalıdır. Vatan Partisi, ülkemizdeki tüm taşeron işçilerinin işyerlerinde kadroya geçirilmesini, işyerlerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinden diğer işçiler gibi yararlanabilmesini ve taşeron işçiliği yaptıkları döneme ilişkin haklarının kendilerine ödenmesini talep etmektedir."