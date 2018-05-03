Vatan'da hedef 100 bin imza

Yasin ARAZ

VATAN Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli 100 bin imzayı toplamak için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi. İmzaların direkt ilçe seçim kurullarına yapılması ve sürenin sadece 6 günle sınırlandırılması ile ilgili konuşan Kurtoğlu, "Adaylık imzaları için süre 4 Mayıs'ta (bugün) başlıyor. Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı adaylığını çok önce ilan eden Doğu Perinçek için 100 bin dilekçe zaten toplamıştı. Ancak, uyum yasasıyla imzaların bizzat ilçe seçim kurullarına ulaştırılması gerekiyor. Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi noktasında destek olmak isteyen vatandaşlar 4-9 Mayıs tarihleri, 08.30-20.00 saatleri arasında Alanya Adliyesi’nin arka tarafında bulunan ilçe seçim kuruluna başvurabilir" dedi.

'100 BİN İMZAYI TOPLAYACAĞIZ'

Öte yandan Vatan Partisi Alanya İlçe Teşkilatı olarak bugün saat 13.30’da ülke genelinde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştireceklerini de ifade eden Hasan Faruk Kurtoğlu, "Ülkemizin ağırlaştırılan şartlarının zorladığı erken seçim, baskın seçime dönüştü. Yakıp, yıkıp, öldürdükten sonra, bölge ülkelerinin yükselen karşı koyuşu karşısında bölgeyi terk etmeye hazırlanan ABD ve müttefik Avrupa güçleri bölgede güveneceği yapılanmaların oluşmasına hız vermiş bulunuyor. Oluşan seçim atmosferi komşumuz Suriye’ye atılan Amerikan füzelerine alkış tutan, hiçbir program hedefi olmayan partilerin Atlantik cephesinin kucağına oturma yarışına ve kör dövüşüne döndü. Bu kör dövüşünde hiçbir şart altında Atlantik rotasına girmeyecek olan Vatan Partisi’nin cumhurbaşkanlığı seçimine sokulmaması konusunda hemen anlaştılar. 100 bin imzanın beş mesai günü içinde yani toplam 60 saatte ilçe seçim kurullarına teslim edilmesi şartını getirdiler. Bunlar Atlantik demokrasisine aşık partiler ve efendilerine buradan sesleniyoruz, bu engellemeler Vatan Partisi’ne ve Vatan Partililere vız gelir. Biz güçlükleri yene yene geliyoruz. Koyduğunuz bu güçlükleri de aşacağız, gerekli 100 bin imzayı toplayıp Genel Başkanımız Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanı adayı olmasını sağlayacağız" diye konuştu.